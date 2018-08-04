والدة عهد التميمي: بصراحة.. العالم تضامن مع "عهد" لأنها تشبههم في الشكل

رام الله - دنيا الوطنقالت المحررة ناريمان التميمي، والدة الفتاة عهد التميمي: إن شكل عهد القريب من الملامح الأوروبية، جعل العالم يتضامن ويتعاطف معها، مؤكدة أن هذا الأمر يُعتبر عنصرية، لأن كل أطفال فلسطين يعانون، وليست عهد فقط.وأضافت ناريمان: بصراحة بصراحة، شكل عهد جعل العالم يتضامن معها، وهذه عنصرية، حتى أن صحفية إسرائيلية، كتبت يومًا: "لماذا تضامنا مع عهد؟.. لأنها تشبهنا"، متابعة الأم: هي تشبههم وتشبه أولادهم وشعرها قريب من شعرهم، لكن هنالك آلاف القصص التي يجب أن يُوجه لها الإعلام؛ لينقلها؛ ويفضح الاحتلال ومحاكمته.