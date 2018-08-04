مظاهرات عراقية حاشدة احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية

رام الله - دنيا الوطن

تجمع أمس الجمعة، عدد كبير من العراقيين وسط ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.



ووفق ما أوردت صحيفة (اليوم السابع) المصرية، فقد طالب المتظاهرون، بتحسين الخدمات ومحاسبة المسؤولين المقصرين، والمتسببين في هبوط الحالة الاقتصادية في العراق، وانتشار الفقر والبطالة في صفوف الشباب.وقالت وسائل إعلام عراقية: إن "المتظاهرين في ساحة التحرير باشروا بالانسحاب من الساحة"، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية باشرت بفتح جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير".