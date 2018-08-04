مناشدة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس ووزير الشؤون المدنية





محمود يحتاج الى تركيب مفصل صناعي، حيث أنه يعاني الان من آلام شديدة، مع العلم اني حصلت تحويلة الى المستشفى الاستشاري برام الله، ولكن الاحتلال الاسرائيلي حال دون خروجنا عن طريق معبر ايرز.





أناشد الرئيس محمود عباس ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ بمساعدتنا للخروج الى المستشفى لاجراء عملية لمحمود.





للتواصل 0599409494













رام الله - دنيا الوطنانا المواطن جلال حسن المصري، والد الشاب محمود (21 عاما) الذي يعاني من تآكل في عظمة مفصل الحوض الأيمن، نتيجة اصابته بمرض التلاسيميا.