5 أسرى يواصلون معركة الإضراب عن الطعام

يخوض خمسة أسرى في سجون الاحتلال، معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، ضد سياسات الاحتلال المُتّبعة بحقهم، ومنها الاعتقال الإداري التعسفي بدون تهمة أو محاكمة.





ويُواصل الأسير أنس شديد (21 عامًا) من محافظة الخليل الإضراب لليوم 17 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري، وهو الإضراب الثالث الذي يخوضه خلال عامين.





ونقلته إدارة سجون الاحتلال مؤخرًا من معتقل (عوفر) إلى (هداريم)، وهو مُعتقل منذ 16 حزيران/ يونيو 2017، وجدّد الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير شديد للمرة الثالثة على التوالي في حزيران/ يونيو الماضي.





أمّا الأسير باسم عبيدو (47 عاماً) من محافظة الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 17 يوماً، كذلك رفضاً لاعتقاله الإداري، وسبق أن اعتُقل وقضى نحو سبعة أعوام ونصف العام في سجون الاحتلال.





وأعاد الاحتلال اعتقاله بتاريخ 30 أيار/ مايو الماضي، وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري 4 شهور، وهو يقبع في معتقل (عوفر)، وهو أب لستة أبناء.





وانضمّ الأسير ضرار أبو منشار للإضراب يوم الخميس 26 تموز/ يوليو، ويضرب منذ 10 أيام، ضد اعتقاله الإداري.





واعتقلت قوات الاحتلال الأسير أبو منشار بتاريخ 7 حزيران/ يونيو الماضي، وأصدرت بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وهو أب لأربعة أبناء.





فيما يُواصل الأسير محمد الريماوي (27 عاماً) الإضراب المفتوح عن الطعام، منذ 16 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله وظروف التحقيق معه في معتقل عسقلان.





وقد اعتقله الاحتلال بتاريخ 19 تموز/ يوليو 2018 بعد استدعائه لمقابلة، وهو أسير سابق قضى 3 أعوام في الأسر قبل أن يتحرر قبل ستة شهور.





هذا وبدأ الأسير الصحفي الأسير علاء الريماوي (40 عامًا) إضرابًا عن الطعام، منذ أول أيام اعتقاله، ويواصل الإضراب لليوم 5 على التوالي.





والأسير الريماوي هو مدير قناة القدس الفضائية في الضفة الغربية، وهو من محافظة رام الله والبيرة، ويتعرّض الريماوي للتحقيق في معتقل (عوفر) ومن المتوقع أن تُعقد له جلسة محكمة يوم الخميس.

رام الله - دنيا الوطن