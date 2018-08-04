خلال الحرب العالمية الثانية.. هتلر سعى لتدمير لندن بهذا السلاح الرهيب

قالت قناة (العربية)، إنه خلال فترة الحرب العالمية الثانية، استخدمت ألمانيا بنجاح القنابل الطائرة في-1 (V-1) والصاروخ الباليستي في-2 (V-2)، والذي يصنف كأول صاروخ باليستي عرفه التاريخ، وذلك لقصف العاصمة البريطانية "لندن".





وأوضحت القناة، أن هذه الأسلحة المتطورة والفريدة من نوعها خلال تلك الفترة، ألحقت خسائر مادية وبشرية فادحة بالبريطانيين.





وأضافت: "مواصلة لسياسة قصف المدن البريطانية، رداً على استهداف نظيرتها الألمانية، اتجهت ألمانيا نحو صناعة نوع آخر من الأسلحة القادرة على بلوغ العاصمة لندن وتدميرها، وقد حمل هذا السلاح الجديد اسم في-3 (V-3)".





بدأ العمل على صناعة هذه المدافع العملاقة سنة 1942، وفي الأثناء أطلق الألمان اسم المضخة عالية الضغط على مشروعهم كتمويه لإخفاء حقيقة هذا البرنامج. وعلى حسب التصاميم الأولية، بلغ طول المدفع الواحد 135 مترا، بينما قدر عياره بنحو 150 ملم، وفي الأثناء سعى وزير الإنتاج الحربي ألبرت شبير إلى بناء 50 قطعة من هذه المدافع، مؤكداً قدرتها على إطلاق ما يعادل 600 قذيفة مزودة بنحو 25 كلغ من المواد المتفجرة نحو الأراضي البريطانية خلال ساعة واحدة مما سيحول لندن إلى كومة ركام خلال يوم واحد من القصف المتواصل.

وباشر الألمان ببناء مواقع المدافع العملاقة في-3 داخل تحصينات تحت الأرض بمنطقة موييك (Moyecques) بشمال إقليم باد كليه (Pas-de-Calais) الفرنسي، القريب من الأراضي البريطانية، اعتمادا على حوالي 500 مهندس وآلاف أسرى الحرب. وبالتزامن مع ذلك، أثارت التحركات الألمانية بالمنطقة شكوك المقاومة الفرنسية والتي لم تتردد في إطلاع البريطانيين عن الأمر.







وعلى إثر نجاحها في تحديد مكان الأشغال، شن سلاح الجو الملكي البريطاني أولى غاراته على المنطقة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر سنة 1943 دون أن يوقع خسائر جسيمة بالمكان.

وما بين أواخر سنة 1944 وشهر شباط/فبراير سنة 1945، أطلق الألمان عدداً من قذائف في-3 على قوات الحلفاء خاصة عند مناطق لكسمبورغ، متسببين في مقتل بعض الجنود.







ومع اقتراب قوات الحلفاء، عمد الألمان إلى تفكيك مدافع في-3 لمنعها من الوقوع في قبضة العدو؛ لكن لاحقاً نجحت القوات الأميركية في وضع يديها على ما تبقى من هذه المدافع قبل أن يتم نقلها نحو أراضي الولايات المتحدة الأميركية عقب نهاية الحرب.

رام الله - دنيا الوطنوأشارت إلى أنه بناء على المخططات النازية، كانت في-3 عبارة عن مدافع عملاقة بعيدة المدى وقادرة على إطلاق عدد هائل من القذائف خلال فترة وجيزة، وفضلاً عن ذلك، اقتبس المسؤولون النازيون فكرة هذا المدفع العملاق القادر على إصابة العاصمة لندن وتدميرها انطلاقا من فكرة مدفع باريس العملاق خلال الحرب العالمية الأولى والذي أنتجته مؤسسة كروب (Krupp) الألمانية ليستخدم لاحقاً ضد العاصمة الفرنسية باريس من على بعد 75 ميلاً.ومنذ سنة 1940 وعلى إثر نجاح عملية غزو فرنسا، اقترح عدد من المسؤولين الألمان فكرة استغلال الأراضي الفرنسية القريبة من بريطانيا لقصف المدن البريطانية اعتماداً على نوع من المدافع العملاقة بعيدة المدى، وفي الأثناء ظلت هذه الفكرة حبراً على ورق لمدة سنتين. وبحلول عام 1942، أعجب المهندس الألماني أوغست كواندرز (August Coenders)، المختص في مجال الرشاشات والعامل على مشروع قذائف روشلينغ (Röchling shells)، بفكرة هذا المدفع، مؤكداً على امتلاكه حلا من أجل زيادة سرعة إطلاق القذيفة كي تبلغ مسافة أبعد. فضلاً عن ذلك، وضع هذا المهندس الألماني اقتراحات لمعالجة عدد من الأخطاء التي عانت منها المدافع العملاقة السابقة.وخلال الفترة التالية، عرض مشروع في-3 على أدولف هتلر عقب اقتراح تقدم به رجل الأعمال هرمان روشلينغ (Hermann Röchling) ووزير الإنتاج الحربي ألبرت شبير (Albert Speer) لتلقى فكرة في-3 استحسان القائد النازي والذي أمر بتخصيص مبلغ مالي هام لإنجاز هذا المشروع، حسب القناة.عقب موافقته على فكرة صناعة المدافع العملاقة في-3، آمن أدولف هتلر بقدرة هذا السلاح على تدمير العاصمة لندن وإجبار بريطانيا على الانسحاب من الحرب، وفي الأثناء رفض العديد من كبار المهندسين الألمان خطة مدافع في-3 مؤكدين على ضرورة استغلال ما تبقى من موارد لتمويل برامج صناعة الطائرات الحربية والدبابات ودعم الجبهة الشرقية لمواجهة الاتحاد السوفيتي.ومع مطلع سنة 1944، أجرى المهندسون الألمان أولى تجاربهم على مدافع في-3 قبل نقلها نحو باد كليه وفي الأثناء كانت التجربة الأولى مخيبة للآمال، حيث بلغت سرعة القذائف عند الإطلاق حوالي ألف متر في الثانية، وهو ما كان أقل بكثير من السرعة المتوقعة خلال بداية الأبحاث، وعلى مدار الأشهر التالية واصل الألمان تجاربهم على هذا المدفع بهدف جعله أكثر تطورا ودقة.ويوم السادس من شهر تموز/يوليو سنة 1944، قاد سلاح الجو الملكي البريطاني غارة جوية اعتماداً على طائرات أفرو لانكستر (Avro Lancaster) وقنابل تولبوي (Tallboy) ضد المواقع الألمانية المخصصة لمدافع في-3 بباد كليه، وخلال هذه العملية العسكرية ألقت الطائرات البريطانية أكثر من 5 آلاف كلغ من القنابل مدمرة بذلك المواقع الألمانية ومتسببة في وضع حد نهائي لمشروع قصف الأراضي البريطانية اعتمادا على مدافع في-3.وخلال الفترة التالية، استعان الألمان بمدافع في-3 التي كانت متوفرة لديهم لقصف قوات الحلفاء خلال معركة الثغرة (هجوم الأردين).