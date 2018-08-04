هذا ما سيبحثه (الكابينت) الإسرائيلي بشأن التهدئة مع حماس غداً

رام الله - دنيا الوطن

كشفت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، أمس الجمعة، تفاصيل ما سيبحثه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، غداً الأحد، بشأن الهدنة مع حركة حماس في قطاع غزة.



وحسب القناة، فإن (الكابنيت) سيبحث الخطة التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف ومصر بشأن الهدنة مع (حماس).وأشارت القناة، إلى أن بعض الوزراء يرون أن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، يحاول ربط قضية الجنود الأسرى بإعادة تأهيل غزة، غير أن هؤلاء الوزراء يرون أنه لا حاجة لربط القضيتين مع بعضهما البعض.ونقلت القناة عن أحد المسؤولين الإسرائيليين الكبار قوله: إن الكثير من الوزراء والجهات الأمنية، يرون أنه لا يمكن التوصل لاتفاق طويل المدى بدون حل قضية الجنود.وقال وزير في الكابنيت للقناة: "أي شخص لا يريد القيام بإعادة تأهيل غزة، يستخدم قضية الجنود المفقودين كأداة لإفشال أي تقدم".