بحرية الاحتلال تُطلق نيران أسلحتها على الصيادين في بحر شمال غزة

رام الله - دنيا الوطنأطلقت بحرية الاحتلال صباح اليوم السبت، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، أنّ بحرية الاحتلال، أطلقت النار تجاه الصيادين في عرض بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.