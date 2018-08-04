كهرباء غزة: الجدول أربع ساعات وصل مقابل 16 قطع مع زيادات

خاص دنيا الوطنأعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن الجدول المعمول به حالياً، هو أربع ساعات وصل مقابل 16 ساعة قطع مع الزيادات.بدوره، أشار محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والاعلام في شركة توزيع الكهرباء، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن الخطوط الإسرائيلية تعمل بقدرة 120 ميجاوات، فيما لازالت الخطوط المصرية معطلة حتى اللحظة، أمام الشركة فتتسلم من محطة التوليد 23 ميجاوات.وبين ثابت، أن احتياج القطاع من الطاقة 500 ميجاوات، اما الطاقة المتوفرة حالياً 143 ميجاوات، لافتاً إلى أن نسبة العجز 375 ميجاوات.