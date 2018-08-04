اليوم.. لقاء كروي يجمع الفدائي بأسود الرافدين باستاد الشهيد فيصل الحسيني

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن يلتقي مساء اليوم السبت، المنتخبان الفلسطيني والعراقي في مباراة ودية، تجمعهما على أرض ستاد الشهيد فيصل الحسيني.







وأكد المدير الفني للمنتخب العراقي باسم قاسم، سعادة كافة أعضاء الوفد العراقي بالتواجد على أرض فلسطين، معتبراً أن اللقاء الذي سيجمع المنتخبين الفلسطيني والعراقي يوم السبت، أكبر من مجرد مباراة كرة قدم بين الشقيقين، وفق ما أوردت وكالة (وفا).وشدد قاسم، قبيل اللقاء الودي التاريخي الذي سيجع الفدائي مع أسود الرافدين، على إصرار المنتخب العراقي على القدوم إلى فلسطين، رغم كافة العراقيل التي وضعها الاحتلال، في طريقه، والتي أدت إلى تأخر وصوله، وتغيير البرنامج الذي كان معداً في السابق.وأوضح أن فلسطين كان سباقة في رفع الحظر عن الكرة العراقية، شاكراً رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب على حفاوة الاستقبال الذي حظيت به البعثة العراقية، مشيراً إلى أن المنتخب الفلسطيني، يملك لاعبين على مستوى عال، ويلعب كمجموعة متكاملة داخل أرضية الملعب.وأشار المدير الفني للمنتخب العراقي إلى أن منتخب بلاده، سيفتقد في مواجهة الغد عدداً من العناصر البارزة، بسبب التزاماتهم مع أنديتهم المحلية والدولية، مؤكداً أن المنتخب العراقي، سيدخل اللقاء بنية الانتصار، كون المباراة ستلعب دوراً في التصنيف الدولي.أما قائد المنتخب العراقي مصطفى ناظم فقال: "إن المباراة ستكون أخوية، وهي دعم لأشقائنا الفلسطينيين الذين سبق وأن تواجدوا على أرض العراق، ونتشرف بدورنا اليوم باللعب على أرض فلسطين".من جهته، رحب المدير الفني لمنتخبنا الوطني نور الدين ولد علي، بالمنتخب العراقي، مشيراً إلى أن مواجهة العراق تأتي ضمن تحضيرات "الفدائي" لخوض غمار نهائيات كأس آسيا 2019 المقررة في الإمارات بداية العام القادم.وأكد ولد علي، أن الفدائي سيخوض مجموعة من المباريات الودية الأخرى خلال المرحلة القادمة مع مدارس مختلفة بناءً على برنامج تم تحضيره استعداداً للاستحقاق القاري الهام.في حين، أكد عبد اللطيف البهداري مدافع وقائد منتخبنا الوطني، جاهزية اللاعبين لخوض المباراة الودية أمام المنتخب العراق الشقيق، معتبراً أن المنتخب العراقي يُعد من أعرق المنتخبات العربية والآسيوية، والذي سبق له وأن توج باللقب القاري عام 2007، متمنياً أن يتم تقديم مباراة كبيرة تليق بسمعة المنتخبين الشقيقين.وسبق عقد المؤتمر الصحفي، عقد الاجتماع الفني الخاص باللقاء الذي تم خلاله التأكيد على كافة الترتيبات الفنية واللوجستية بما يتوافق كافة اللوائح والقوانين القارية والدولية.من ناحية أخرى، خاض المنتخبان الفلسطيني والعراقي تدريبهما الرئيسي على ستاد الشهيد فيصل مساء اليوم الجمعة، حيث خاض منتخب أسود الرافدين تدريبه الساعة السادسة مساءً، فيما أجرى الفدائي بعد ذلك بساعة واحدة بحضور كافة اعضاء الفريقين.وكان المنتخب العراقي الشقيق قد وصل الى فلسطين قبل ظهر الجمعة، من أجل لقاء الفدائي ودياً غداً السبت، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لما يتمتع به المنتخب العراقي من متابعة كبيرة في فلسطين، حيث ستكون أبواب الملعب مفتوحة أمام الجماهير التي سيكون دخولها مجانياً.وسيقود مجريات هذا اللقاء، الذي اعتمد دولياً وقارياً طاقم حكام من الأردن الشقيق، مكون من: مراد الزواهرة، أيمن عبيدات، عبد الرحمن عقل، محمد عرفة.