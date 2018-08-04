دولي

مصرع 18 شخصاً في تحطم مروحية من طراز (مي 8) بروسيا

مصرع 18 شخصاً في تحطم مروحية من طراز (مي 8) بروسيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 18 شخصاً مصرعهم، اليوم السبت، في تحطم طائرة مروحية من طراز (مي- 8) في منطقة كراسنويارسك الروسية، بحسب ما صرح به مصدر في خدمات الطوارئ الروسية.

وقال المصدر: "إن 18 شخصاً كانوا على متن الطائرة، بما في ذلك أفراد الطاقم الثلاثة، وجميعهم لقو حتفهم"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وأضاف المصدر: "إن موظفي من شركة (أنكور) كانوا على متن الطائرة المروحية.

وأشار المصدر إلى أن سبب تحطم مروحية (مي- 8)، في إقليم كراسنويارسك قد يكون عطلاً فنياً أو خطأ من قبل الطيار.

وأكد المصدر، أن الطائرة تحطمت وهي تحلق، وطارت 2 كيلومتر قبل السقوط، ومن ثم تحطمت واحترقت.

ولفت  المصدر الانتباه إلى أن الطائرة، سقطت في مكان خالٍ من الناس "وتم الوصول على المكان الذي سقطت فيه".

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