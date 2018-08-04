مصرع 18 شخصاً في تحطم مروحية من طراز (مي 8) بروسيا
رام الله - دنيا الوطن
لقي 18 شخصاً مصرعهم، اليوم السبت، في تحطم طائرة مروحية من طراز (مي- 8) في منطقة كراسنويارسك الروسية، بحسب ما صرح به مصدر في خدمات الطوارئ الروسية.
وقال المصدر: "إن 18 شخصاً كانوا على متن الطائرة، بما في ذلك أفراد الطاقم الثلاثة، وجميعهم لقو حتفهم"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.
وأضاف المصدر: "إن موظفي من شركة (أنكور) كانوا على متن الطائرة المروحية.
وأشار المصدر إلى أن سبب تحطم مروحية (مي- 8)، في إقليم كراسنويارسك قد يكون عطلاً فنياً أو خطأ من قبل الطيار.
وأكد المصدر، أن الطائرة تحطمت وهي تحلق، وطارت 2 كيلومتر قبل السقوط، ومن ثم تحطمت واحترقت.
ولفت المصدر الانتباه إلى أن الطائرة، سقطت في مكان خالٍ من الناس "وتم الوصول على المكان الذي سقطت فيه".
وأشار المصدر إلى أن سبب تحطم مروحية (مي- 8)، في إقليم كراسنويارسك قد يكون عطلاً فنياً أو خطأ من قبل الطيار.
وأكد المصدر، أن الطائرة تحطمت وهي تحلق، وطارت 2 كيلومتر قبل السقوط، ومن ثم تحطمت واحترقت.
ولفت المصدر الانتباه إلى أن الطائرة، سقطت في مكان خالٍ من الناس "وتم الوصول على المكان الذي سقطت فيه".
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