مصرع 18 شخصاً في تحطم مروحية من طراز (مي 8) بروسيا

لقي 18 شخصاً مصرعهم، اليوم السبت، في تحطم طائرة مروحية من طراز (مي- 8) في منطقة كراسنويارسك الروسية، بحسب ما صرح به مصدر في خدمات الطوارئ الروسية.





وقال المصدر: " إن 18 شخصاً كانوا على متن الطائرة، بما في ذلك أفراد الطاقم الثلاثة، وجميعهم لقو حتفهم"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.





وأضاف المصدر: "إن موظفي من شركة (أنكور) كانوا على متن الطائرة المروحية.



وأشار المصدر إلى أن سبب تحطم مروحية (مي- 8)، في إقليم كراسنويارسك قد يكون عطلاً فنياً أو خطأ من قبل الطيار.



وأكد المصدر، أن الطائرة تحطمت وهي تحلق، وطارت 2 كيلومتر قبل السقوط، ومن ثم تحطمت واحترقت.



ولفت المصدر الانتباه إلى أن الطائرة، سقطت في مكان خالٍ من الناس "وتم الوصول على المكان الذي سقطت فيه".



رام الله - دنيا الوطن