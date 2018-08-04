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صحيفة بريطانية تكشف: هذا المكان المحتمل لبناء أول كنيسة في السعودية

صحيفة بريطانية تكشف: هذا المكان المحتمل لبناء أول كنيسة في السعودية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (إيكونوميست) البريطانية، إن مستشار الديوان الملكي السعودي، حدد المكان المحتمل لبناء أول كنيسة في المملكة العربية السعودية.

وحسب الصحيفة، التي نقلت عن المستشار الذي لم تسمه قوله، إن مدينة نيوم، هى أحد الأماكن المحتملة لافتتاح كنيسة، وذلك أقصى شمال غربي السعودية.

ونقلت الصحيفة، عن أمير بارز رفض الكشف عن اسمه، أن بناء الكنائس يمكن في أي مكان آخر، لكن وجود دينين لا يمكن أن يكون له مكان في شبه الجزيرة العربية.

قال المستشار: إن مدينة نيوم "خارج شبه الجزيرة العربية"، وهو ما يؤدي "تفادي تفسيرات متشددة حول تحريم وجود دين ثان فيها"، لافتاً إلى أن السلطات في المملكة، تعتبر مسألة افتتاح كنيسة في المملكة العربية السعودية مسألة وقت، وفق قوله.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها: إن المملكة "دأبت على إبقاء موقع أثري مكتشف خلف سياج من الأسلاك الشائكة، فيما يقوم حراس الموقع بإبعاد الفضوليين وتهديدهم بالاعتقال".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "في حال كانت الدراسات المستقلة صحيحة، فإنه بين الكثبان الرملية وأشجار النخيل قرب حقول النفط في المنطقة الشرقية، توجد كنيسة تعود إلى القرن السابع الميلادي (كنيسة الجُبيل)".

وتابعت الصحيفة: "افتتح العاهل السعودي الراحل، الملك عبد الله بن عبد العزيز مركزاً للحوار بين الأديان، بينما كان ولي العهد الحالي محمد بن سلمان أكثر شجاعة حين استضاف رجال دين مسيحيين في منزله".

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، قد استقبل بطريرك الموارنة مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للمراونة.

وأكد ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز والبطريرك بشارة الراعي، بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان، أهمية دور مختلف الأديان في تعزيز التسامح ونبذ العنف والإرهاب.

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