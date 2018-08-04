شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية: قطر تضغط لتسهيل صفقة بين حماس وإسرائيل في غزة

قناة إسرائيلية: قطر تضغط لتسهيل صفقة بين حماس وإسرائيل في غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة الإسرائيلية الثانية: إن مبعوثاً إسرائيلياً رسمياً زار العاصمة القطرية (الدوحة) في الأيام الأخيرة، وذلك بهدف تجنيد أموال قطرية من أجل صفقة يجري العمل لإتمامها بين حماس وإسرائيل، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ويزور وفد من قيادات حركة حماس في الخارج غزة؛ لعقد اجتماع مع قيادات الحركة في القطاع، حيث يقومون بدراسة مقترح لتوقيع اتفاق هدنة طويل الأمد بين حماس وإسرائيل، مقابل رخاء اقتصادي وتخفيف للحصار عن القطاع، وكذلك عقد اتفاق محتمل لتبادل الأسرى بين الجانبين، وفق ما أوردت قناة (العربية).

وأضافت القناة: "في اجتماعها الأكبر بهذا العدد والتمثيل، وعقب خطة أممية- مصرية مشتركة، وصل إلى قطاع غزة وفد من قيادات الحركة في الخارج عبر معبر رفح البري، على رأسهم صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، وأحد أهم المطلوبين لإسرائيل".

وبحسب تقارير عدة، فإن المجتمعين سيناقشون اتفاق تهدئة طويل الأمد في مقابل رفع الحصار عن الغزيين، وتحسين الأوضاع الإنسانية، إضافة إلى البدء بمفاوضات إطلاق الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى فصائل القطاع، وفق القناة.

وتابعت: "سبق لحماس أن ألمحت لعدم اعتراضها على تفاصيل الاتفاق المطروحة لكنها دعت لتحسينها، خاصة ما يتعلق بممر مائي يربط القطاع بمصر أو قبرص".

وأكملت القناة: "مؤشرات الاهتمام ظهرت من الجانب الإسرائيلي بعد أن ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته الخارجية لكولومبيا من أجل الوقوف على آخر التطورات ضمن اجتماع لمجلسه الوزاري المصغر".

وسبق لتل أبيب أن أظهرت حرصاً على إنجاح التهدئة بعد أن تعهدت للوسطاء بعدم المساس بالقيادات الزائرة لقطاع غزة، خاصة صالح العاروري، حسب العربية.

وأضافت: "هذه التطورات لم تمنع تل أبيب من إبقاء الضغط على حماس بإيقاف شحنات الوقود والغاز إلى القطاع، رداً على ما وصفته باستمرار إطلاق الطائرات الورقية وإشعال الحرائق والاحتكاكات على امتداد السياج الحدودي".

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