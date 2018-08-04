البرغوثي: نقترب من لحظة الحسم والمقاومة الشعبية السبيل لحماية الخان الاحمر

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اثناء مشاركته في اداء صلاة الجمعة ان معركة الخان الاحمر تقترب من لحظم الحسم وهناك خطر حقيقي بان تقوم قوات الاحتلال بهدم مدرسة و بيوت الخان الاحمر خلال ايام، ولا ثقة بالقضاء الاسرائيلي الذي يخدم الحكومة الاسرائيلية.





وأكد البرغوثي اهمية حشد طاقات المقاومة الشعبية التي تمثل السبيل الرئيسي لحماية الخان الاحمر و القدس و فلسطين.





ودعا البرغوثي الى اوسع مشاركة جماهيرية من خلال التواجد الفعال في الخان الاحمر .

رام الله - دنيا الوطن