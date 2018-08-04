بحرية الاحتلال تستولي على سفينة (حرية) لكسر حصار غزة وتقودها لميناء أسدود

رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار، أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي، سيطرت فجر اليوم السبت، على سفينة (حرية) لكسر الحصار، وذلك على بعد أقل من 40 ميلاً بحرياً من قطاع غزة.بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "سيطرت قوات سلاح البحرية الإسرائيلية، على سفينة أبحرت من أوروبا، من أجل كسر الحصار عن قطاع غزة".وأكد أنه تم سحب السفينة إلى ميناء أسدود، واعتقال من فيها، لافتاً إلى أن الأمر انتهى دون أحداث استثنائية.يشار إلى أن بحرية الاحتلال، استولت قبل أيام على سفينة (عودة) لكسر الحصار عن قطاع غزة، والتي كانت تحمل على متنها 36 متضامناً من عدة دول.وتعتبر سفينة (حرية) هي السفينة الثانية التي تتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار.