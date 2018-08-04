شؤون فلسطينية

قيادي بالمنظمة لحماس: تكفينا (أوسلو) واحدة وأخشى التضحية بمسيرات العودة

قيادي بالمنظمة لحماس: تكفينا (أوسلو) واحدة وأخشى التضحية بمسيرات العودة
تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد: إن ما يثير قلقه وقلق الأوساط السياسية الفلسطينية الحريصة على مصالح المواطنين في القطاع، هو أن تصب مياه صفقة التهدئة في مستنقع (صفقة القرن).

وأوضح خالد، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السبت، أنه متخوف من أن يجري التضحية بمسيرات العودة وفك الحصار بشهدائها وجرحاها وآلامها ومعاناتها.

وأضاف: "خيط رفيع يفصل بين الصواب والخطأ هنا، أفضل وأكرم ألف مرة، أن يأتي رفع الحصار عن القطاع في وضح نهار السياسة، وقليل من الصبر أجدى من التسرع في قطف ثمار انتفاضة الشعب في قطاع غزة".

وتابع: "لا تكرروا تجربة التضحية بالانتفاضة الباسلة 1987 فتضعوا أنفسكم على نفس المستوى مع فريق أوسلو، نحن في غنى عن ذلك، تكفينا أوسلو واحدة، لا نريد مزيداً من الكوارث السياسية".

وأكمل: "كل وطني غيور معني دون شك بمعالجة الأزمة الإنسانية الخانقة، التي تعصف بأهل قطاع غزة، وعدم تضييع الفرص لرفع الظلم والمعاناة عنهم، بدءاً برواتب الموظفين مروراً بالحصار الظالم، وانتهاء بأرزاق الصيادين في بحر غزة، بل هناك ضرورة سياسية وطنية؛ لمشاركة الكل الوطني في حلها دون تردد بعيداً عن كل الحسابات الخاطئة". 

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