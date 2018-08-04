استشهاد الطفل معاذ الصوري متأثراً بجراح أصيب بها شرقي البريج

رام الله - دنيا الوطنأعلن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، عن استشهاد الطفل معاذ زياد الصوري (15 عاماً)، متأثراً بجراح أصيب بها بطلق ناري في البطن، خلال مشاركته في مسيرة العودة أمس الجمعة، شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلن أمس عن استشهاد المواطن أحمد يحيى ياغي، خلال مشاركته في فعاليات جمعة (الوفاء لشهيد القدس محمد طارق دار يوسف)، فيما أصيب 220 بجروح مختلفة.