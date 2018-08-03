شؤون فلسطينية

ادعيس: الاوقاف تساهم بمؤسساتها التعليمية في تنمية المجتمع وتكوره

ادعيس: الاوقاف تساهم بمؤسساتها التعليمية في تنمية المجتمع وتكوره
رام الله - دنيا الوطن
أكد الشيخ يوسف ادعيس وزير الاوقاف والشؤون الدينية على رؤية الوزارة المتعلقة يالتعليم بشقيه الأكاديمي والشرعي والتي تهدف إلى إيجاد الأجيال الواعية بواقعها ومجتمعها وبدينها من خلال المؤسسات المختلفة التي تتبع للوزارة آو تشرف عليها ككلية الدعوة الاسلامية بفرعيها في قلقيلية والظاهرية، والمدارس الشرعية في محافظات الوطن المختلفة، وأيضاً أكاديمية القرآن الكريم ومدرسة جيل المستقبل التي تشرف عليها لجنة زكاة نابلس، وغيرها من المؤسسات التعليمية التي تنتج الطبيب الملتزم والمهندس الملتزم وغيرهم من التخصصات الشرعية التي تطبق رؤية الوزارة الدينية بنشرها للإسلام الوسطي والمعتدل إضافة لمساهمتها في تنمية المجتمع وتطويره من خلال هذه المؤسسات. 

جاء ذلك خلال مشاركته في في حفل تخريج الفوج السابع لاكاديمية القرآن الكريم «فوج التميّز والابداع»  الذي أقيم في مسرح الامير تركي في جامعة النجاح الوطنية. 

وقال ادعيس، الذي وجه تحيته لشهداء الوطن وأسراه، بأن العمل المشترك بين الاوقاف ولجان الزكاة كان له الأثر الأكبر في دعم مشاريع التعليم  وغيرها من المشاريع التنموية التي تثدم الخدمات للمواطن الفلسطيني الصامد والصابر، مهدياً هذا الانجاز للمسجد الاقصى المبارك ولمجينة القدس التي تواجه صلف المحتل وسوائب مستوطنيه. اللواء أكرم الرجوب محافظ محافظة نابلس قال خلال كلمته بأن الظروف التي تحيط بوطننا تدفعنا للاهتمام بالتعليم والدراسة لما لاجيالنا من أهمية في رفعة وطننا، خاصة في ظل استهداف هذه الاجيال من قبل القوى المعادية لابناء شعبنا  من خلال مشاريعها التي تحاول تصفية قضيتنا الفلسطينية، إلا أن أجيالنا هذه بتعليمها وقوتها تدافع عن قضيتها الوطنية بكل صلابة كما يحدث في القدس والخان الاحمر، مطالباً بضرورة العمل على دعم مناهج التعليم المؤسسة للاعتدال والرافضة للتطرف. 

من جهته شرح الحاج سامح طبيلة رئيس لجنة زكاة نابلس رؤية اللجنة للتعليم من خلال استعراضه للمشاريع التعليمية التي تديرها كأكاديمية القرآن الكريم التي تعنى إضافة للتعليم الأكاديمي بالقرآن الكريم وعلومه فهي تخرج الطالب منها حافظاً لكتاب الله عارفه بأحكام تجويده، هذه الاكاديمية التي تخرج اليوم كوكبة من طلابها في التوجيهي «الإنجاز» حيث كانت نسبة النجاح بها 100% متمنياً من المجتمع دعم اللجنة ومشاريعها التعليمية وغيرها.

ماهر الرطروط مدير أكاديمية القرآن الكريم وضع الحضور في صورة الجهد التي قدمته الأكاديمية بطواقمها من مدرسين وإداريين للعمل على تفوق طلابها المميز أكاديمياً ودينياً موضحا دور وزارة الأوقاف من خلال صندوق الزكاة الفلسطيني ولجنة زكاة نابلس في دعم نهضة الاكاديمية على المستويات كافة،  هذا الدور الذي كان له الأثر الكبير في النتائج المميزة التي حصدتها الأكاديمية هذا العام والاعوام السابقة، مضيفاً بأن الأكاديمية تعمل الآن على التوسع لعدم كفاية البناء الحالي نتيجة الاقبال الكبير من المجتمع المحلي من خلال بناء مدرسة للمرحلة الاساسية تسوعب هذا الإقبال.

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