عربي

رئيس الفلبين يدرس إرسال سفينة حربية لسواحل ليبيا

رئيس الفلبين يدرس إرسال سفينة حربية لسواحل ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الجمعة، إنه قد يرسل أحدث فرقاطة في البحرية إلى المنطقة الواقعة قبالة سواحل ليبيا، في مسعى لإنقاذ 3 فلبينيين وكوري جنوبي، خطفوا الشهر الماضي من محطة مياه في ليبيا.

وكانت كوريا الجنوبية قد حولت، وفقا لما ذكرته وكالة أنبائها الرسمية (يونهاب)، مسار سفينة تشارك في عمليات لمكافحة القرصنة في خليج عدن، للمساعدة في الإفراج عن الأربعة الذين خطفوا قبل نحو شهر.

وقال دوتيرتي إنه قد يفعل نفس الأمر، وسيطرح المسألة خلال اجتماع اعتيادي لكبار قادة الجيش والشرطة الأسبوع المقبل.

وأضاف في كلمة: "إذا بدأوا يؤذون هؤلاء الفلبينيين فسأرسل فرقاطة هناك.. لا أمزح".

وخطفت جماعة مسلحة مجهولة الأربعة قرب منطقة الشويرف في ليبيا.

ونشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع للمخطوفين الأربعة، وهم يؤكدون هوياتهم وجنسياتهم ويناشدون رئيسي الفلبين وكوريا الجنوبية المساعدة.

أخبار ذات صلة

والدة بن لادن: هكذا جندوا نجلي وهذه طبيعة علاقته بعبدالله عزام

والدة بن لادن: هكذا جندوا نجلي وهذه طبيعة علاقته بعبدالله عزام

عائلة كويتي ترصد مليون يورو لمن يدلي بمعلومات عنه

عائلة كويتي ترصد مليون يورو لمن يدلي بمعلومات عنه

تركيا تُمهد لعودة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى ديارهم

تركيا تُمهد لعودة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى ديارهم

الأردن: لسنا مستعدون لإعادة فتح معبر حدودي مع سوريا

الأردن: لسنا مستعدون لإعادة فتح معبر حدودي مع سوريا

منذ إطلاق سراحه بعد تهم الفساد.. الوليد بن طلال يعقد أول صفقة

منذ إطلاق سراحه بعد تهم الفساد.. الوليد بن طلال يعقد أول صفقة

إيطاليا تفرج عن وزير في عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي

إيطاليا تفرج عن وزير في عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي

الدفاعات السورية تدمّر &#34;هدفا معاديا&#34; غربي دمشق

الدفاعات السورية تدمّر "هدفا معاديا" غربي دمشق

مصرع نحو 20 شخصا في غارات جوية على مدينة الحديدة اليمنية

مصرع نحو 20 شخصا في غارات جوية على مدينة الحديدة اليمنية

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

ادعيس: الاوقاف تساهم بمؤسساتها التعليمية في تنمية المجتمع وتكوره

ادعيس: الاوقاف تساهم بمؤسساتها التعليمية في تنمية المجتمع وتكوره

إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال في بلدتي حزما والمغير

إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال في بلدتي حزما والمغير

قادة حركة حماس في الخارج يشاركون في مسيرة العودة شرق القطاع..وهذا ما قالوه

قادة حركة حماس في الخارج يشاركون في مسيرة العودة شرق القطاع..وهذا ما قالوه

مدفعية الاحتلال تقصف نقطة رصد لحركة حماس شرق رفح جنوب القطاع

مدفعية الاحتلال تقصف نقطة رصد لحركة حماس شرق رفح جنوب القطاع

الجماهير الفلسطينية تبدأ بالتوافد لخيام العودة للمشاركة بجمعة &#34;الوفاء لشهيد القدس محمد دار يوسف&#34;

الجماهير الفلسطينية تبدأ بالتوافد لخيام العودة للمشاركة بجمعة "الوفاء لشهيد القدس محمد دار يوسف"

العشرات يشاركون في مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية

العشرات يشاركون في مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية

صور: اصابة شاب بعيار &#34;مطاطي&#34; والعشرات بالاختناق في كفر قدوم

صور: اصابة شاب بعيار "مطاطي" والعشرات بالاختناق في كفر قدوم

سفارة فلسطين بالقاهرة تُنهي ترتيبات سفر حجاج غزة وتوضح ترتيبات استقبال الحجاج

سفارة فلسطين بالقاهرة تُنهي ترتيبات سفر حجاج غزة وتوضح ترتيبات استقبال الحجاج

منوعات

كيم كرداشيان تكشف وزنها الحقيقي.. أقل مما تبدو عليه

كيم كرداشيان تكشف وزنها الحقيقي.. أقل مما تبدو عليه

في حوار نادر.. رشدي أباظة يكشف ما يجذبه بالمرأة وولادته أول غلطة في حياته

في حوار نادر.. رشدي أباظة يكشف ما يجذبه بالمرأة وولادته أول غلطة في حياته

وليد فواز &#34;يلطش&#34; طليقته مي سليم بصورة وتعليق صادم.. والجمهور غاضب

وليد فواز "يلطش" طليقته مي سليم بصورة وتعليق صادم.. والجمهور غاضب

لقطات مروعة لما حدث لمايا دياب بسبب &#34;الحنة السوداء&#34;

لقطات مروعة لما حدث لمايا دياب بسبب "الحنة السوداء"

زوج بيرين سات ينشر صورتها بملابس البحر ويُعلق

زوج بيرين سات ينشر صورتها بملابس البحر ويُعلق

استنفار &#34;مغاربي&#34; وغضب عارم بسبب تصوير مسلسل حول جاسوس إسرائيلي

استنفار "مغاربي" وغضب عارم بسبب تصوير مسلسل حول جاسوس إسرائيلي

سؤال وُجه لملكة جمال يستفز جميع من شاهده.. لن تتخيله

سؤال وُجه لملكة جمال يستفز جميع من شاهده.. لن تتخيله

في ظهور نادر لها.. لن تتخيل كيف أصبح شكل عزيزة جلال؟

في ظهور نادر لها.. لن تتخيل كيف أصبح شكل عزيزة جلال؟

بعد الحديث مرة أخرى عن زواجه من مريم سعيد.. رد صادم من فارس كرم

بعد الحديث مرة أخرى عن زواجه من مريم سعيد.. رد صادم من فارس كرم

تامر حسني &#34;يرُدّ اعتبار&#34; زوجته بعد تعرُّضها للإهانة من فتاة سعودية

تامر حسني "يرُدّ اعتبار" زوجته بعد تعرُّضها للإهانة من فتاة سعودية

عربي

رئيس الفلبين يدرس إرسال سفينة حربية لسواحل ليبيا

رئيس الفلبين يدرس إرسال سفينة حربية لسواحل ليبيا

والدة بن لادن: هكذا جندوا نجلي وهذه طبيعة علاقته بعبدالله عزام

والدة بن لادن: هكذا جندوا نجلي وهذه طبيعة علاقته بعبدالله عزام

عائلة كويتي ترصد مليون يورو لمن يدلي بمعلومات عنه

عائلة كويتي ترصد مليون يورو لمن يدلي بمعلومات عنه

تركيا تُمهد لعودة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى ديارهم

تركيا تُمهد لعودة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى ديارهم