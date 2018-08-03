إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال في بلدتي حزما والمغير

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن اليوم الجمعة، بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي عند مدخل بلدة حزما شرق القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه عدد من الشبان في بلدة حزما، ما أدى إلى إصابة فتى بعيار حي في البطن، نقل إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله ووصفت حالته بالمستقرة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).يذكر أن جيش الاحتلال يتواجد بشكل دائم عند مدخل بلدة حزما، وينصب الحواجز العسكرية، ويقوم بتفتيش مركبات المواطنين ويعيق حركة دخول وخروج المواطنين بشكل مستمر.وفي سياق متصل، أصيب مواطنان، بالرصاص الحي خلال مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله.وذكر الهلال الأحمر، أن طواقمه نقلت إصابتين إلى إحدى مستشفيات مدينة رام الله.