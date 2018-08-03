الإعلام الإسرائيلي: حماس توافق على الخطة المصرية ولا هدنة بدون صفقة الأسرى

أعلن موقع (ريشت 13) الإسرائيلي، بأن حركة حماس قررت خلال اجتماعها أمس في مدينة غزة، القبول بالخطة المصرية، لافتة إلى أنها بانتظار رد إسرائيل بعد اجتماع (الكابنيت) يوم الأحد.



وفيما يتعلق بالورقة المصرية فهي تنص على فتح معبر رفح بشكل منتظم، ومنح امتيازات عند المعابر مع إسرائيل، ويستوجب على الاخيرة الالتزام بذلك.



كما تنص الورقة المصرية، بأن يكون هناك اتفاق بين حركتي فتح وحماس لدفع رواتب الموظفين والسيطرة على قطاع غزة، وان تُجرى انتخابات في غضون ستة أشهر.



وتضيف الورقة، إعادة إعمار قطاع غزة، وربط ميناء غزة ببور سعيد لنقل البضائع، كذلك أن يكون هناك هدنة مع إسرائيل مدتها ما بين خمس الى عشر سنوات، وصفقة تبادل أسرى.





بدوره، أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أنه لن يكون هناك تهدئة طويلة الأجل في غزة دون حل قضية الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، بحسب ما أخبره لباراك رافيد مراسل القناة 14 الإسرائيلية.



وأوضح المسؤول أن المخطط المصري للحل في قطاع غزة يتضمن، بدء فوري للمفاوضات حول صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.



وقال: "سنعرف في الأيام المقبلة ما إذا كنا سنتفق على الترتيب الجديد وفقا للتحركات المصرية أو سندخل إلى تصعيد في غزة".



يشار إلى أن جمهورية مصر العربية بذلت في الأونة الاخيرة جهودا كبيرة على كافة الاصعدة، سواء تنفيذ تهدئة بين قوات الاحتلال الاسرائيلي وحركة حماس على خلفية التصعيد الاخير الذي شهده قطاع غزة، أو على صعيد المصالحة الفلسطينية الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.



رام الله - دنيا الوطن