شاهد: صاحب صورة (سلفي الإصابة).. لحظة وداع الشهيد أحمد ياغي

وكانت "دنيا الوطن" التقطت صورة للشهيد ياغي بعد إصابته بطلق ناري في القدم في التاسع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.





وكان يقوم بالتقاط صورة سيلفي داخل قسم الاستقبال في مجمع الشفاء الطبي وانتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان (#سيلفي_الاصابة).











خاص دنيا الوطن - محمد عوضاستشهد مساء اليوم الشاب أحمد ياغي (25 عام) برصاص الاحتلال التي أطلقها على المتظاهرون شرق غزة.ووصل الشهيد ياغي الى مجمع الشفاء الطبي بعد إصابته بطلق ناري في الصدر أدخل على إثرها الى غرفة العمليات ليعلن عن استشهاده بعد دقائق من وصوله ومحاولة الأطباء إنقاذ حياته.وودعت عائلة ياغي نجلها الشاب أحمد وسط صيحات الغضب والتنديد بوقف جرائم الاحتلال التي بلغت ذروتها وقتلت ابنهم أحمد عندما كان يشارك المتظاهرين شرق غزة بالقرب من موقع كارني العسكري