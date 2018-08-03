هيئة العودة: الجمعة المقبلة ستحمل اسم (لقطاع غزة الحرية والحياة)





جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الجمعة، عقب انتهاء فعاليات مسيرة (الوفاء لشهيد القدس محمد طارق دار يوسف)، مطالبة بإنجاز الوحدة الوطنية والمصالحة الشاملة.





وطالبت الهيئة بإنهاء الحصار بشكل فوري عن قطاع غزة بدون أي شروط، كذلك اعادة إعمار القطاع، وإنهاء معاناة شعبه.





وقالت: "جرائم الاحتلال في الضفة والقدس لن تستطيع كسر ارادة شعبنا وتمسكه بحقوقه".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، ان الجمعة المقبلة ستحمل اسم (لقطاع غزة الحرية والحياة)، مؤكدة على مواصلتها للمسيرات حتى تحقيق كامل أهدافها.