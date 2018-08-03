قادة حركة حماس في الخارج يشاركون في مسيرة العودة شرق القطاع..وهذا ما قالوه















رام الله - دنيا الوطنشارك قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، اليوم الجمعة، في فعاليات مسيرة العودة التي حملت اسم (جمعة الوفاء لشهيد القدس محمد طارق دار يوسف).وفي التفاصيل، فقد شارك صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مسيرة العودة شرق جباليا وسط قطاع غزة، فيما شارك حسام بدران شرق مدينة غزة، اما كلا من عزت الرشق وماهر صلاح فقط شاركات شرق المحافظة الوسطى.بدوره قال بدران: ": مسيرات العودة محطة عز ونريد كسر الحصار مرة واحد وإلى الابد، وسندفع كل ما يلزم لتحقيق الهدف، وسنؤذي هذا العدو حتى يجبر على رفح الحصار، وسنقيم وحدة وطنية، وسنجري حراكا سياسيا مع كل الأطراف للوصول إلى هذا الهدف".من جانبه، قال الرشق: "تشرفنا اليوم بأن نكون في مسيرات العودة وبين أبناء شعبنا ونؤكد اليوم أن القيادة والشعب في صف واحد".وأضاف: "شعبنا يُصر على انجاز الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة الوطنية".