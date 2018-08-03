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مدفعية الاحتلال تقصف نقطة رصد لحركة حماس شرق رفح جنوب القطاع

مدفعية الاحتلال تقصف نقطة رصد لحركة حماس شرق رفح جنوب القطاع
رام الله - دنيا الوطن
استهدف الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية بقذيفة مدفعية، شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

بدوره، قال موقع (0404) الإسرائيلي: "بعد ان تسلل شبان فلسطينيين خلال السياج الفاصل شرق رفح جنوب قطاع غزة، واستولوا على معدات عسكرية للجيش، قصفت دبابة تابعة للجيش ودمرت نقطة مراقبة تابعة لحماس".

اما صحيفة (معاريف) الإسرائيلية فقد قالت: "في حدث غير معتاد، فقد عبر ما بين 20 الى 30  فلسطينياً، السياج، وألقوا قنابل المولوتوف، ويبدو أنهم ألقوا كذلك عبوات متفجرة".

وأضافت: "القوات هرعت الى المكان على الفور، وأطلقوا النار عليهم، وتم الإبلاغ عن وقوع اصابات في غزة".

المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال: "قبل فترة قصيرة عبر عدد من الفلسطينيين السياج الحدودي في جنوب قطاع غزة، وألقوا عبوات متفجرة وقنابل مولوتوف بالقرب من السياج، وعادوا إلى قطاع غزة، وردا على ذلك هاجمت دبابة تابعة للجيش موقعًا تابعًا لحركة حماس".

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