شرطة رام اللة تضبط معمل لتزوير الأوراق الرسميه والهويات وبطاقات الفيزا

رام الله - دنيا الوطن

ضبطت شرطة رام الله والبيرة اليوم الجمعة معملا لتزوير الاوراق الرسمية وبطاقات الهوية الشخصية وبطاقات الفيزا كرت اثناء تفتيش منزل في مدينة رام الله .

وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة: "إن معلومات وردت لادارة مكافحة المخدرات تفيد بوجود مواد مخدرة في احد المنازل بمدينة رام الله على الفور تم استصدار اذن تفتيش من النيابة العامة وتوجهت قوة للمنزل واثناء عملية التفتيش ضبطت كمية من المواد المخدرة كما ضبطت معملا لتزويرالاوراق الرسمية وبطاقات الهوية الشخصية وبطاقات الفيزا كرت وأحبار وطابعات تستخدم للتزوير وبعض الاوراق والبطاقات المزورة".

واضاف ارزيقات: "تم القاء القبض على صاحب المنزل وبفحص بطاقة هويته تبين بانه يحمل بطاقة هوية امريكية مزورة وباسم غيراسمه الحقيقي تم توقيفه والتحرز على المواد واحالتها لادارة المباحث العامة وتوقيف الشخص لحين استكمال الاجراءات واحالته للنيابة العامة".













