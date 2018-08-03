طفل للسنوار: كيف حالك يا حج.. يا عمي خشوا مشان الله تخشوا.. فماذا رد؟





ونشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يظهر توجه السنوار الى مخيم العودة شرق رفح، حيث وجه طفل كلمة له قائلا فيها: "يا عمي خشوا مشان الله تخشوا).





ورد عليه السنوار قائلا: "والله غير نخش ان شاء الله".













رام الله - دنيا الوطنشارك يحيى السنوار قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، في فعاليات مسيرة العودة اليوم الجمعة، والتي حملت اسم جمعة (الوفاء لشهيد القدس محمد طارق دار يوسف) على الحدود الشرقية لقطاع غزة.