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بيراوي: سفينة "حرية" على بعد 60 ميل بحري من غزة ونحذر من الاعتداء عليها

بيراوي: سفينة "حرية" على بعد 60 ميل بحري من غزة ونحذر من الاعتداء عليها
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن السفينة "حرية" السويدية وهي ثاني سفينة ضمن (سفن كسر الحصار الثلاثة عن غزة 2018) عل بعد 60 ميل بحري من القطاع.

وأكد زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة 3-8-2018 حق المتضامنين والسفن بالوصول إلى غزة.

وحذر بيراوي من تعرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسفينة النشطاء الاثني عشر على متنها، كما حدث مع سفينة "عودة" حيث تم الاستيلاء عليها قبل عدة أيام في المياه الدولية، والاعتداء علي المتضامنين الدوليين.

وحمل بيراوي الاحتلال المسؤولية عن سلامة المتضامنين الدوليين على متن السفينة "حرية".

وتحمل السفينة "حرية" على متنها 12 ناشطا دولياً أغلبهم من مملكة السويد، ومن ضمنهم طاقم فضائية برس تي في اللندنية.

في سياق متصل، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة قيام السلطات الإسرائيلية بترحيل جميع المتضامنين الدوليين المشاركين في سفينة "العودة" لكسر الحصار عن غزة وعددهم 22 ناشطاً كانت البحرية الإسرائيلية قد احتجزتهم بعد سيطرتها على سفينة "العودة" في المياه الدولية ظهر يوم الأحد الماضي (29/7).

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