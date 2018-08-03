جمعة (الوفاء لشهيد القدس محمد طارق دار يوسف).. ثمانية اصابات بجراح مختلفة شرق القطاع





وكانت الجماهير قد توافدت الى مخيمات العودة للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة، بدغوة من اللجنة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

















من جهتها، أفادت قناة (الأقصى) الفضائية، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت الطواقم الطبية بقناب الغاز المسيل للدموع على الحدود الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.