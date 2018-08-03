جمعة (الوفاء لشهيد القدس محمد طارق دار يوسف).. ثمانية اصابات بجراح مختلفة شرق القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أفاد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، بإصابة ثمانية مواطنين بجروح مختلفة، اليوم الجمعة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة والتي حملت إسم جمعة "الوفاء لشهيد القدس محمد دار يوسف) على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
أفاد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، بإصابة ثمانية مواطنين بجروح مختلفة، اليوم الجمعة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة والتي حملت إسم جمعة "الوفاء لشهيد القدس محمد دار يوسف) على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
من جهتها، أفادت قناة (الأقصى) الفضائية، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت الطواقم الطبية بقناب الغاز المسيل للدموع على الحدود الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وكانت الجماهير قد توافدت الى مخيمات العودة للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة، بدغوة من اللجنة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.
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