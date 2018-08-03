الجماهير الفلسطينية تبدأ بالتوافد لخيام العودة للمشاركة بجمعة "الوفاء لشهيد القدس محمد دار يوسف"

رام الله - دنيا الوطنبدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد نحو خيام العودة؛ شرق قطاع غزة؛ للمشاركة في جمعة الوفاء لشهيد القدس محمد طارق دار يوسف.وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت في وقت سابق، الجماهير الفلسطينية للمشاركة في جمعة الوفاء لشهيد القدس محمد طارق دار يوسف، مؤكدة على سلمية هذه المسيرات.وبدأ المتظاهرون باشعال الاطارات المطاطية على الحدود الشرقية لمدنية غزة.