العشرات يشاركون في مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية

رام الله - دنيا الوطنشارك عشرات المواطنين في مسيرة قرية نعلين غرب مدينة رام الله، السلمية الأسبوعية اليوم الجمعة.وقالت مصادر محلية: "إن المسيرة انطلقت عقب أداء صلاة الجمعة باتجاه جدار الفصل العنصري والأراضي المصادرة جنوب القرية، حيث أشعل الشبان الإطارات واعتلوا الجدار ورفعوا عليه العلم الفلسطيني"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأضافت: "إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم".وأحيت مسيرة اليوم ذكرى الشهداء أحمد موسى ويوسف عميرة الذي قتلته قوات الاحتلال قبل 10 أعوام خلال مشاركته في مسيرة القرية المناهضة للجدار، وإحياء لذكرى إحراق عائلة دوابشة.