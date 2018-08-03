والدة بن لادن: هكذا جندوا نجلي وهذه طبيعة علاقته بعبدالله عزام

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والدة أسامة بن لادن
رام الله - دنيا الوطن
قالت والدة أسامة بن لادن، المتهم الأول في تفجيرات 11 سبتمبر، عالية غانم، إن ابنها أسامة تقابل لأول مرة مع عبدالله عزام، عضو جماعة الإخوان المسلمين، أثناء دراسته بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، حيث كان أسامة يدرس الاقتصاد.

وأوضحت غانم، وفق ما أوردت قناة (العربية)، أن عبد الله عزام أصبح بمثابة المستشار الروحاني لنجلها أسامة، مشيرةً إلى أن ابنها تعرض لعملية غسيل للمخ في مرحلة العشرينيات من العمر وأصبح شخصاً آخر.

وأشارت الأم السبعينية، التي أمضت طفولتها في مدينة اللاذقية بسوريا، ثم انتقلت للعيش بالمملكة العربية السعودية مع منتصف الخمسينيات، إلى أن ابنها أنفق كل أمواله بأفغانستان، مؤكدةً أنه كان يتخذ من اسم الأسرة ستاراً لأعماله.

وقالت إن أفراد الأسرة تقابلوا مع أسامة بن لادن لآخر مرة في 1999، حين قاموا بزيارته في أفغانستان، حيث كان يقيم خارج قندهار.

يذكر أن السيدة عالية غانم حصلت على الطلاق من والد أسامة في عام 1960، أي بعد ثلاث سنوات من مولد أسامة، وتزوجت فيما بعد من رجل الأعمال محمد العطاس.

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