سفارة فلسطين بالقاهرة تُنهي ترتيبات سفر حجاج غزة وتوضح ترتيبات استقبال الحجاج

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة عن الإنتهاء من كافة ترتيبات استقبال وسفر حجاج المحافظات الجنوبية لأداء فريضة الحج للعام الحالي.وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي للسفارة أنه تنفيذا لتعليمات الرئيس محمود عباس قام سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، بتشكيل خلية أزمة من مستشاري وكوادر السفارة للعمل على إنجاز كافة التفاصيل اللوجستية بما ييسّر على الحجاج الفلسطينيين إتمام شعائرهم بأفضل ظروف ممكنة.وأشار البيان إلى أن السفارة انتهت من الحصول على تأشيرات الحج لثلاثة آلاف وثلاثمائمة جواز سفر من القنصلية السعودية بالقاهرة، وأعادت إرسال الجوازات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، كي يتسنى للحجاج مغادرة القطاع.وأوضح البيان، أن مندوبي السفارة سيكونون في استقبال أفواج الحجاج في معبر رفح البري، ثم سيرافقونهم حتى مطار القاهرة الدولي حيث سيكون كوادر السفارة في استقبالهم لتسهيل كافة المعاملات في المطار قبيل التوجه إلى الأراضي السعودية، حيث يغادر الحجاج عبر أربع رحلات طيران ابتداءً من الرابع من آب/أغسطس حتى الثامن من آب/أغسطس، كما سيكون كوادر السفارة في استقبال الحجيج بعد عودتهم المباركة من الأراضي الحجازية وسيرافقونهم في طريق عودتهم حتى معبر رفح البرّي.وتوجّه السفير دياب اللوح بالتهنئة إلى حجّاج بيت الله الحرام، متمنياً لهم حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وسعياً مشكوراً، وأن ينعم الله بالحرية على أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، وأن ينال شعبنا الفلسطيني حقه في إقامة دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وأكد السفير دياب اللوح أن تعليمات فخامة الرئيس محمود عباس كانت بضرورة تيسير حج أبناء قطاع غزة، وتذليل كافة العقبات وتوفير ما يساهم في إنجاز موسم حج ناجح .كما شكر السفير دياب اللوح كلّ من عمل على تسهيل ترتيبات موسم الحج الحالي، خاصة الشقيقة الكبرى مصر قيادةّ وأجهزة أمنية، حيث لم تتوان عن تقديم كل العون والمساندة لتيسير إجراءات إنجاز موسم الحج الحالي، كما شكر القنصلية السعودية بالقاهرة على حسن تعاونها في إنجاز تأشيرات الحجاج، وكذلك كافة الجهات والهيئات الفلسطينية التي عملت على إنجاح موسم الحج.