شاهد: اكتشاف مقبرة أثرية في الخليل تعود للعهد الروماني

رام الله - دنيا الوطن

تمكن مجموعة من المواطنين، اليوم الجمعة، من اكتشاف قبور أثرية رومانية في أعمال توسعة لأحد الشوارع الرئيسة ببلدة إذنا غربي محافظة الخليل بالضّفة الغربية.



وحسب خبير الآثار، جبر الرجوب، فإن القبور تعود بتاريخها للفترة الرومانية، وتتكون من العديد من حجرات الدفن، ومنحوتة في الصخر الطباشير (الحوّر).وأوضح أن هذه القبور تعرضت للنبش قديماً من جانب لصوص الآثار، لافتا إلى أنّ العمل الجاري حاليا لتوثيق هذه القبور من خلال طواقم مختصة من دائرة آثار الخليل وتحت إشرافه.وبين الرجوب بأنّه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة ومؤسسات بلدة إذنا من أجل الحفاظ على هذه القبور، لكي يتسنى لجميع أفراد المجتمع معاينتها، لأنّها تعكس حقبة مهمة من تاريخ فلسطين.وباشرت طواقم الوزارة وبتعليمات من مدير عام الحفريات والتنقيبات جهاد ياسين بإجراء حفريات إنقاذية واستكشافيه في الموقع، وإجراء عمليات التوثيق الحديثة لهذه القبور، التي تعد تحفة فنية رائعة تعود بتاريخها للعهد الروماني.