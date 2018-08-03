شؤون فلسطينية

رغم معوقات الاحتلال.. بعثة المنتخب العراقي تصل الأراضي الفلسطينية

رغم معوقات الاحتلال.. بعثة المنتخب العراقي تصل الأراضي الفلسطينية
بعثة المنتخب العراقي
رام الله - دنيا الوطن
وصلت بعثة المنتخب العراقي لكرة القدم الى فلسطين، الجمعة، إلى الأراضي الفلسطينية، قادمة من عمان، حيث كان من المقرر أن تصل الأربعاء وتأخرت بسبب الإجراءات الإسرائيلية.

وكانت البعثة قد دخلت الى فلسطين عبر معبر الكرامة وتوجهت مباشرة الى فندق "الجراند بارك" برام الله مقر اقامتها خلال فترة الزيارة، وكان في استقبالهم أمين عام المجلس الاعلى للشباب والرياضية الوزير عصام القدومي، ووكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة منذر مسالمة، ونائب رئيس اتحاد كرة القدم سوزان شلبي، وامين عام اللجنة الاولمبية الفلسطينية عبد المجيد حجة، والمدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم فراس ابو هلال، وحشد كبير من الشخصيات الرياضية والوطنية وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

ورحب القدومي باسم رئيس الاتحاد اللواء جبريل الرجوب بالبعثة، قائلاً: إنه لشرف عظيم لنا ان نستقبلكم على ارضنا ارض فلسطين، متمنياً لهم طيب الإقامة.

وأشار القدومي، إلى قوة العلاقة التي تربط البلدين، مشيداً بحفاوة الاستقبال الذي شهده الفدائي الفلسطيني عندما لعب بالبصرة في أيار/مايو من العام الحالي.

بدوره شكر رئيس بعثة العراق علي الأسدي، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وعلى رأسه اللواء جبريل الرجوب، مشيداً بحفاوة الاستقبال والاصرار الفلسطيني على الحياة بالرغم من كل الصعوبات.

واستذكر الأسدي، المواقف الفلسطينية تجاه العراق، ومشيدا بقوة العلاقات التي تربط الاتحادين الفلسطيني والعراقي.

إلى ذلك لفت الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إلى أنه تم إجراء تعديل على موعد ومكان إقامة الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي لمباراة منتخبنا الوطني أمام شقيقه العراقي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والتاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، في فندق (جراند بارك) برام الله، في حين بقي موعد إقامة التدريب الرئيسي الخاص بالمنتخب العراقي في ذات الموعد، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم على ستاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام، يليه مباشرة التدريب الرئيسي لمنتخبنا الوطني في تمام الساعة السابعة مساءً على ذات الملعب.

يشار إلى أن موعد إقامة المباراة سيكون في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم غدٍ السبت، على ستاد الشهيد فيصل بالرام.

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