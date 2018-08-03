بقرار من الرئيس عباس.. الديمقراطية: اللجنة التنفيذية للمنظمة ألغت دائرة الأسرى والشهداء

رام الله - دنيا الوطنأكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صحة ما أوردته في بيان سابق لها عن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلغاء دائرة شؤون الأسرى والشهداء.وقالت الجبهة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، وفي إجتماع لها في 9/6/2018، ترأسه أمين سر اللجنة د. صائب عريقات، تلقت من الرئيس عباس الذي تغيب لأسباب صحية، توزيعه للدوائر على أعضاء اللجنة وكان من ضمنها دائرة الأسرى والشهداء يتولاها أحمد بيوض التميمي.وقالت الجبهة، إن هذا التشكيل جرى تعديله في الإجتماع الأخير للجنة التنفيذية حين قرر رئيس اللجنة إلغاء دائرة الأسرى والشهداء وأحالة ملفاتها إلى أمين سر اللجنة التنفيذية، والذي هو في الوقت نفسه رئيس دائرة المفاوضات، بينما أسند إلى التميمي دائرة حقوق الإنسان.وأشارت الجبهة، إلى أنها ليست ممن يتاجرون بقضايا الأسرى والشهداء، وأنها لا توزع المعلومات مجاناً، بل هي تستند إلى الوقائع العملية التي تأمل من الجميع احترام هذه الوقائع وعدم تزويرها في خدمة سياسات تذهب نحو الانزلاق اكثر فأكثر بعيداً عن البرنامج ومواقف الوفاق الوطني.