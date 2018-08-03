مع تصاعد الأزمة.. واشنطن تُصر على عقوباتها لتركيا وأنقرة ترفض لغة التهديد

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، الجمعة، إن العقوبات الأميركية على الوزيرين التركيين "دليل" على "التصميم الكبير" لواشنطن على إطلاق سراح القس أندرو برانسون.



وأضاف بومبيو، وفق ما أوردت (سكاي نيوز) عربية: "لقد حذرنا الأتراك من أن الوقت حان للإفراج عن القس برانسون، وآمل أن يدركوا، بأن العقوبات التي أُعلنت هذا الأسبوع دليل على تصميمنا الكبير.





ورداً على بومبيو صرّح أوغلو أمام الصحفيين الذين تواجدوا بالقمة: نقول منذ البداية إن لهجة التهديد والعقوبات لن تحقق نتيجة، وكررنا ذلك اليوم، لافتاً إلى أن تركيا ترغب دائما بحل المشاكل عبر السبل الدبلوماسية والحوار والتفاهم المشترك والاتفاقات.





وتطالب واشنطن السلطات التركية بالإفراج الفوري عن القس برانسون، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية الأسبوع الماضي في تركيا، بعد اعتقاله عاما ونصف العام لاتهامه بالإرهاب والتجسس.

وجاءت تصريحات بومبيو قبل لقاء أجراه مع نظيره التركي محمد تشاوش أوغلو، على هامش قمة أمنية في سنغافورة الجمعة، وذلك عقب فرض واشنطن عقوبات على وزيرين من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان التي تعهدت بالرد.