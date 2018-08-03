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عائلة كويتي ترصد مليون يورو لمن يدلي بمعلومات عنه

عائلة كويتي ترصد مليون يورو لمن يدلي بمعلومات عنه
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت أسرة رجل الأعمال الكويتي، محمد البغلي، عن رفع قيمة المكافأة المالية لمن يدلي بمعلومات عن اختفاء رجل الأعمال، بدءاً من يوم أمس.

وحسب وكالة (سبوتنك) للأنباء، فقد رفعت أسرة البغلي قيمة المكافأة للمرة الثالثة، لتصل إلى مليون يورو ولمدة 30 يوماً فقط بدءاً من يوم أمس.

يذكر بأن رجل الأعمال محمد البغلي، كان قد اختفى في ظروف غامضة منذ ثلاث سنوات في رومانيا، من جهته حذر نجل رجل الأعمال المختفي، حمد البغلي، في كلمة له بمؤتمر صحفي عقد في قرية كييا الرومانية، كل من تورط في جريمة اختفاء محمد البغلي.

وأضاف نجل المختفي، رياض البغلي، أنه منذ اللحظات الأولى لاختفائه بذلت الشرطة الرومانية جهودا مضنية، لكن مع الأسف لم تثمر هذه الجهود عن أي أثر أو دليل يمكن أن يقودنا إلى معرفة مصير والدنا، بحسب ما نشرت صحيفة "الجريدة" الكويتية.

وأضاف قائلاً: "هذا لم يمنعنا من استمرار مناشدة السلطات الرومانية والطلب من الحكومة الكويتية مواصلة جهودها الدبلوماسية واستثمار علاقات الصداقة الجيدة بين البلدين من أجل التوصل إلى ما ينهي هذه المأساة الإنسانية".

 وتم رفع قيمة المكافآة للمرة الثالثة بعد أن كانت قيمتها الأولى 100 ألف يورو، ثم رفعت إلى نصف مليون يورو في الصيف الماضي، لتصل في هذا الصيف إلى مليون يورو.

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