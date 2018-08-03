دولي

ترامب: انتظروا مني مبارة ملاكمة مع نظيري الروسي

ترامب: انتظروا مني مبارة ملاكمة مع نظيري الروسي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تمكن من تحسين العلاقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفاً: "أجريت مع بوتين اجتماعاً رائعاً، ناقشنا كل شيء، نحن حقا نجحنا".

في الوقت نفسه علق ترامب على ردة الفعل في أمريكا على القمة السابقة، قائلاً: "انتظروا مني مباراة ملاكمة مع نظيري الروسي، كما نقلت صحيفة (هيل).

من جهته فقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، في مؤتمر صحفي عقب قمة بريكس في جنوب أفريقيا، أنه دعا نظيره الأمريكي لزيارة موسكو، مشيرا إلى أنه مستعد للذهاب للقائه في واشنطن.

يذكر أن اللقاء الثنائي الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، عقد في هلسنكي 16 يوليو/تموز الجاري.

وعقب القمة أبدى الرئيسان اهتماما بتحسين العلاقات بين البلدين، وأثارت تصريحات ترامب انتقادات حادة ضده في الولايات المتحدة، واتهمه عدد من المعارضين السياسيين بخيانة المصالح الوطنية.

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