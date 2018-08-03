برئاسة قدري أبو بكر.. قرار رئاسي بتشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين

رام الله - دنيا الوطن

قرر الرئيس الفلسطيني رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس، تشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين برئاسة قدري عمر أبو بكر.





وحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن اللجنة ستكون بعضوية كلاً من جمال حويل، عبد الفتاح دولة، فدوى العباسي، محمد حسن جبارين، سليم الزريعي، شريف عطا الله، عبد الله أبو سمهدانة، أحمد الصباح.



وفيما يلي نص القرار الرئاسي:قرار رقم ( ) لسنة 2018مرئيس دولة فلسطينرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيةاستنادا لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (7) لسنة 2018م بشأن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا، وتحقيقا للمصلحة العامة،قررنا ما يلي:مادة (1)تشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين على النحو الآتي:السيد/ قدري عمر أبو بكر رئيساالسيد/ جمال حويل عضواالسيد/ عبد الفتاح دولة عضواالسيدة/ فدوى العباسي عضواالسيد/ محمد حسن جبارين عضواالسيد/ سليم الزريعي عضواالسيد/ شريف عطا الله عضواالسيد/ عبد الله أبو سمهدانة عضواالسيد/ أحمد الصباح عضوامادة (2)يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرارمادة (3)على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.