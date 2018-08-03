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شؤون فلسطينية

تشمل غاز الطهي والعمرة.. وعود مصرية لحماس بتسهيلات جديدة لقطاع غزة

تشمل غاز الطهي والعمرة.. وعود مصرية لحماس بتسهيلات جديدة لقطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (الرسالة) التابعة لحركة حماس، إن مصر قدمت للحركة وعوداً لتقديم تسهيلات جديدة لقطاع غزة، خلال الفترة القادمة، ضمن الرؤية المصرية لتخفيف الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك يأتي بالتزامن مع الجهود التي تبذلها القاهرة لاتمام المصالحة، لافتةً إلى أنه جرى الموافقة على ادخال غاز الطهي للمرة الأولى من مصر إلى قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة، أنه سيتم ادخال 250 طن يوميًا تقريبًا، لسد احتياجات القطاع اليومية والتي تقدر بـ500 طن يوميا، حيث يتم تزويد القطاع بـ250 من الاحتلال.

وتقدر احتياجات القطاع الشهرية من الغاز بنحو 5250 طن، فيما تقدر نسبة ما يتم استيراده من طرف الاحتلال حوالي 250 طن حال استقرت فترة عمل معبر كرم ابو سالم.

وحسب الصحيفة، فإنه سيجري العمل على ضخه خلال الفترة القريبة القادمة عبر آلية متفق عليها مع المسؤولين المصريين، منوهةً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مجموعة خطوات اتخذها المسؤولين المصريين مؤخرا لتخفيف الاوضاع الانسانية في القطاع، وكان من بينها فتح معبر رفح منذ شهر رمضان بشكل شبه متواصل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المسؤولين المصريين وعدوا بالسماح لاجراء العمرة لسكان القطاع، بعد منعها لمدة خمسة أعوام.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر لها، أن المسؤولين المصريين عن الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات، وعدوا بالاستمرار في عمل معبر رفح وعدم العودة لاغلاقه مجدداً، وهو ما كشف عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطابه الأخير، حيث بيّن أنه لن  يتم اغلاق المعبر وسيظل مفتوحًا.

وحول المعيقات التي تواجه المسافرين الفلسطينيين في صالة المعبر وعلى الحواجز أثناء السفر داخل الاراضي المصرية، بيّنت المصادر، وفق الصحيفة، أن المسؤولين المصريين أرجعوا عملية التأخير في الصالة لأسباب تقنية متعلقة بالكشف عن اسماء المسافرين، حيث وعدوا بحلها خلال شهر تقريبًا، من خلال تركيب اجهزة ومعدات حاسوب تسهل من عملية الكشف.

وبيّن أن المسؤولين المصريين وعدوا بالتغلب على المعيقات التي تواجه المسافرين اثناء سفرهم في الحواجز، وأن يجري العمل على تسهيل عملية السفر عبر وسائل أقل تأثيرًا، مرجعين السبب لطبيعة الأوضاع الامنية التي تعيشها محافظة سيناء.

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