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الأردن: لسنا مستعدون لإعادة فتح معبر حدودي مع سوريا

الأردن: لسنا مستعدون لإعادة فتح معبر حدودي مع سوريا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن بلاده ستعيد فتح المعبر الحدودي مع سوريا، عندما تكون مستعدة لذلك، في مؤشر على أن عمَّان قد تؤجل قراراً من شأنه أن يدعم الرئيس السوري بشار الأسد.

وحسب وكالة (رويترز) للأنباء، فقد كان حجم التجارة السنوية مع أوروبا والخليج التي تمر من معبر نصيب الحدودي، يقدر بمليارات الدولارات، قبل اندلاع الحرب الأهلية السورية، في 2011. وسيطرة مقاتلي المعارضة على المعبر، في 2015 ، وأثر إغلاقه سلبا على الاقتصاد السوري ودول الجوار.

وقالت دمشق هذا الأسبوع، إن الطريق المؤدي للمعبر جاهز للاستخدام، لكن الصفدي قال إنه لم يتلق طلباً لإعادة فتح المعبر.

وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي الزائر، جان إيف لو دريان "سنتعامل مع الطلب بكل الإيجابية التي تخدم مصالحنا… يجب أن تستقر الأمور".

وأضاف الصفدي أنه ناقش إعادة فتح المعبر مع موسكو. وكانت استعادة السيطرة على المعبر هدفا رئيسيا لحملة شنتها القوات السورية، في حزيران/يونيو، بدعم من روسيا للسيطرة على مناطق في جنوب غربي البلاد.

واستطرد الصفدي: "من ناحية المبدأ نحن نريد حدودا مفتوحة مع كل الدول العربية الشقيقة، لكن متى وكيف، عندما يأتي الطلب (لفتح معبر نصيب) سيخضع لنقاشات تضمن مصالحنا وأمننا".

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