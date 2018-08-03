هل ألغت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دائرة شؤون الأسرى؟

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،



أحمد التميمي، إن ما يجري تجاوله حول إلغاء دائرة شؤون الأسرى والشهداء والجرحى في منظمة التحرير الفلسطينية عار عن الصحة وليس له أي أساس.





وعبر التميمي، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن أسفه لاستغلال بعض الجهات السياسية موضوع الأسرى والشهداء والجرحى في الهجوم على القيادة الفلسطينية، والإدعاء بأن إلغاء دائرة شؤون الأسرى والشهداء والجرحى جاءت رضوخاً للاملاءات الأمريكية والإسرئيلية ورسالة لواشنطن وتل أبيب بوقف التزامات السلطة نحو الأسرى والشهداء والجرحى.



وأضاف: "نؤكد على أن القيادة الفلسطينية كانت ومازالت وستبقي متمسكة ومتابعة لقضية الأسرى ورفضت كل الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لوقف رواتبهم مما عرضها لعقوباتامريكية قاسية سياسية واقتصادية".وناشد التميمي جميع الجهات السياسية إخراج قضية الأسرى من دائرة التجاذبات السياسية والتوحد لخدمة قضيتهم ومغادرة مربع المناكفات السياسية التي تضر بهم وبشعبنا عموماً والوقوف خلف القيادة الفلسطينية أمام الضغوط والتهديدات التيتتعرض لها في مسألة الأسرى.