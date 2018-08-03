مجدداً.. المظاهرات تشتعل في إيران وتصل للعاصمة

رام الله - دنيا الوطن

قال قناة (سكاي نيوز) عربية، إن رقعة الاحتجاجات في إيران اتسعت لتصل إلى العاصمة طهران، لافتةً إلى أن ذلك يأتي وسط استياء من تردي الوضع الاقتصادي في البلاد.





وأوضحت القناة، أن النظام الإيراني لم يغير من نهج تعامله مع المتظاهرين، إذ لجأ مجددا إلى اعتقال عدد من المحتجين، فضلا عن إطلاق الغاز المسيل للدموع والمياه لتفريق الغاضبين.





وحسب تحدث في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الموجود في المنفى، فإن السلطات تعاملت بصورة عنيفة مع المحتجين الذين رددوا شعاراتهم بسلمية حتى يوصلوا صورة عن الوضع الصعب الذي يعيشونه.