إيفانكا ترامب: أخالف والدي في هذه القضية

رام الله - دنيا الوطن

قالت إبنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا، إنها تخالف والدها بشأن قضية وسائل الإعلام، معتبرةً أنها "ليست عدوًا".











وأوضحت إيفانكا، بحسب ما نقلت صحف أمريكية، أنها لا توافق والدها في هجومه العنيف والمتكرر على وسائل الإعلام، واتهاماته لها بالكذب ونشر الأخبار المفبركة.جاء ذلك خلال مشاركة إيفانكا ترامب في مؤتمر نظمه موقع AXIOS الإخباري في واشنطن الخميس.وقالت إيفانكا إنها وبرغم نشر أخبار كاذبة عنها يتعلق بعضها بقضايا شخصية، فإنها لا تعتبر وسائل الإعلام "عدوا للشعب".