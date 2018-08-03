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شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يخصص 10.6 مليون يورو لرواتب المتقاعدين بالضفة الغربية

الاتحاد الأوروبي يخصص 10.6 مليون يورو لرواتب المتقاعدين بالضفة الغربية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الاتحاد الأوروبي وهولندا، أمس الخميس، تقديم مبلغ 10.62 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، والبالغ عددهم 55,000 موظف.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف، في بيان صادر عن الاتحاد، "يلعب موظفو الخدمة المدنية دوراً هاماً في حياة المواطن الفلسطيني، من خلال تنفيذ السياسات والخدمات العامة، وتطبيق وحفظ الاستقرار والأمن، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف البيان: "يعتمد هؤلاء على رواتبهم في حياتهم اليومية. إن مُساهماتنا في رواتب موظفي الخدمة المدنية ومخصصات التقاعد، برهان آخر على دعم الاتحاد الأوروبي المُستمر لجهود بناء الدولة الفلسطينية، فالاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء شركاء حقيقيون للشعب الفلسطيني".

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