عربي

منذ إطلاق سراحه بعد تهم الفساد.. الوليد بن طلال يعقد أول صفقة

منذ إطلاق سراحه بعد تهم الفساد.. الوليد بن طلال يعقد أول صفقة
الأمير الوليد بن طلال
رام الله - دنيا الوطن
عقد الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال أول صفقة له منذ إطلاق سراحه بعد القبض عليه في السعودية بتهم الفساد في العام الماضي، تتعلق الصفقة باستثمار مليار ريال سعودي (267 مليون دولار) في شركة بث الموسيقى عبر الإنترنت "ديزير".

وحسب بيان صادر عن مكتبه، فإن مجموعة "المملكة القابضة" الذراع الاستثمارية للأمير وشركة "روتانا جروب" الإعلامية المملوكة له اشترتا أسهما جديدة في "ديزير". كما تعطي الصفقة لشركة "ديزير" حق بث التسجيلات الصوتية والمرئية المملوكة لمجموعة روتانا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الصفقة تمثل عودة الملياردير السعودي إلى عقد الصفقات مرة أخرى بعد ان كان قد تم احتجازه في فندق ريتز كارلتون في العاصمة السعودية الرياض مع عدد آخر من الأمراء وكبار المسؤولين والأثرياء السعوديين بتهم الفساد، في إطار تحقيقات أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي.

وكان الوليد هو أشهر شخصية اقتصادية بين مئات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين الذين تم احتجازهم في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض. وقد تم إطلاق سراحه في كانون ثان/يناير الماضي بعد توقيع "تفاهم مؤكد" مع السلطات السعودية، بحسب تصريحاته لوكالة بلومبرج للأنباء في آذار/مارس الماضي.

وأتاح توقيع التفاهم للأمير الوليد العودة إلى حياته العملية بصورة طبيعية "بدون أي إدانة" و"بدون أي شروط" بحسب تصريحاته.

يذكر أن الوليد بن طلال يحتل المركز 61 في قائمة أغنى أغنياء العالم بثروة قدرها 8ر16 مليار دولار. وكانت آخر صفقة له الاستحواذ على 2ر16% من أسهم البنك السعودي الفرنسي من بنك كريدي أجريكول الفرنسي في أيلول/سبتمبر الماضي.

ومنذ إطلاق سراحه استأنف المحادثات مع البنوك للحصول على قرض بقيمة مليار دولار على الأقل لتمويل صفقات جديدة، وقال إنه يدرس فصل بعض الأصول عن مجموعة المملكة القابضة، مع إمكانية نقلها إلى صندوق استثمار عقاري.

أخبار ذات صلة

الأردن: لسنا مستعدون لإعادة فتح معبر حدودي مع سوريا

الأردن: لسنا مستعدون لإعادة فتح معبر حدودي مع سوريا

إيطاليا تفرج عن وزير في عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي

إيطاليا تفرج عن وزير في عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي

الدفاعات السورية تدمّر &#34;هدفا معاديا&#34; غربي دمشق

الدفاعات السورية تدمّر "هدفا معاديا" غربي دمشق

مصرع نحو 20 شخصا في غارات جوية على مدينة الحديدة اليمنية

مصرع نحو 20 شخصا في غارات جوية على مدينة الحديدة اليمنية

نشر قوات أممية وروسية في جنوب سورية بعد انسحاب إيران

نشر قوات أممية وروسية في جنوب سورية بعد انسحاب إيران

الجيش الأردني يقصف عناصر تابعة لـ&#34;تنظيم الدولة&#34; على الحدود السورية

الجيش الأردني يقصف عناصر تابعة لـ"تنظيم الدولة" على الحدود السورية

الطائرات الإسرائيلية تغتال سبعة مسلحين في مرتفعات الجولان السوري المحتل

الطائرات الإسرائيلية تغتال سبعة مسلحين في مرتفعات الجولان السوري المحتل

العراق: الاتفاق على إبعاد الجماعات المسلحة من صلاح الدين

العراق: الاتفاق على إبعاد الجماعات المسلحة من صلاح الدين

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار

الأوركسترا الوطنية المدرسية تنتصر بألحانها للخان الأحمر

الأوركسترا الوطنية المدرسية تنتصر بألحانها للخان الأحمر

الاعلام الاسرائيلي: حماس تبلغ منظمة لحقوق الانسان بأن منغيستو تلقى فيديو من عائلته

الاعلام الاسرائيلي: حماس تبلغ منظمة لحقوق الانسان بأن منغيستو تلقى فيديو من عائلته

نائب رئيس (الموساد) السابق: قانون القومية تمهيداً لضم الضفة الى إسرائيل

نائب رئيس (الموساد) السابق: قانون القومية تمهيداً لضم الضفة الى إسرائيل

العاهل الاردني: يجب اعادة اطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين استنادا لحل الدولتين

العاهل الاردني: يجب اعادة اطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين استنادا لحل الدولتين

هذا ما قاله عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران لحظة دخوله لغزة

هذا ما قاله عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران لحظة دخوله لغزة

استقبله هنية.. وفد حماس برئاسة العاروري يصل قطاع غزة عبر (معبر رفح البري)

استقبله هنية.. وفد حماس برئاسة العاروري يصل قطاع غزة عبر (معبر رفح البري)

منوعات

كيم كرداشيان تكشف وزنها الحقيقي.. أقل مما تبدو عليه

كيم كرداشيان تكشف وزنها الحقيقي.. أقل مما تبدو عليه

في حوار نادر.. رشدي أباظة يكشف ما يجذبه بالمرأة وولادته أول غلطة في حياته

في حوار نادر.. رشدي أباظة يكشف ما يجذبه بالمرأة وولادته أول غلطة في حياته

وليد فواز &#34;يلطش&#34; طليقته مي سليم بصورة وتعليق صادم.. والجمهور غاضب

وليد فواز "يلطش" طليقته مي سليم بصورة وتعليق صادم.. والجمهور غاضب

لقطات مروعة لما حدث لمايا دياب بسبب &#34;الحنة السوداء&#34;

لقطات مروعة لما حدث لمايا دياب بسبب "الحنة السوداء"

زوج بيرين سات ينشر صورتها بملابس البحر ويُعلق

زوج بيرين سات ينشر صورتها بملابس البحر ويُعلق

استنفار &#34;مغاربي&#34; وغضب عارم بسبب تصوير مسلسل حول جاسوس إسرائيلي

استنفار "مغاربي" وغضب عارم بسبب تصوير مسلسل حول جاسوس إسرائيلي

سؤال وُجه لملكة جمال يستفز جميع من شاهده.. لن تتخيله

سؤال وُجه لملكة جمال يستفز جميع من شاهده.. لن تتخيله

في ظهور نادر لها.. لن تتخيل كيف أصبح شكل عزيزة جلال؟

في ظهور نادر لها.. لن تتخيل كيف أصبح شكل عزيزة جلال؟

بعد الحديث مرة أخرى عن زواجه من مريم سعيد.. رد صادم من فارس كرم

بعد الحديث مرة أخرى عن زواجه من مريم سعيد.. رد صادم من فارس كرم

تامر حسني &#34;يرُدّ اعتبار&#34; زوجته بعد تعرُّضها للإهانة من فتاة سعودية

تامر حسني "يرُدّ اعتبار" زوجته بعد تعرُّضها للإهانة من فتاة سعودية

عربي

الأردن: لسنا مستعدون لإعادة فتح معبر حدودي مع سوريا

الأردن: لسنا مستعدون لإعادة فتح معبر حدودي مع سوريا

إيطاليا تفرج عن وزير في عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي

إيطاليا تفرج عن وزير في عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي

الدفاعات السورية تدمّر &#34;هدفا معاديا&#34; غربي دمشق

الدفاعات السورية تدمّر "هدفا معاديا" غربي دمشق

مصرع نحو 20 شخصا في غارات جوية على مدينة الحديدة اليمنية

مصرع نحو 20 شخصا في غارات جوية على مدينة الحديدة اليمنية