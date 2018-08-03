قادماً من الدوحة.. خالد مشعل يصل الأردن فهل يجري لقاءات رسمية؟

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة (قدس برس إنترناشونال)، إن خالد مشعل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، وصل إلى العاصمة الأردنية عمّان، قادماً من الدوحة، في زيارة عائلية.



وحسب الوكالة، التي نقلت عن مصدر وصفته بالمطلع، فإن السلطات الأردنية سمحت لمشعل، بدخول أراضيه لغرض القيام بهذه الزيارة والتي تستمر عدة أيام.واستبعد المصدر، وفق الوكالة، قيام مشعل باجراء لقاءات رسمية مع قيادات أردنية، أو المشاركة بأي فعاليات حزبية أو نقابية أو شعبية خلال فترة زيارته.ويحصل قياديون ونشطاء في حركة "حماس"، يحملون الجنسية الأردنية، على إذونات دخول مسبقة إلى الأردن، وذلك في اتفاق تم بين الطرفين قبل سنوات عديدة، حيث يقيم مشعل في العاصمة القطرية منذ مغادرته العاصمة السورية دمشق مطلع العام 2012.