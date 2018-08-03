شاهد: الكشف عن أسباب اختفاء السفن في (مثلث برمودا)

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (عربي 21)، إن العلماء استطاعوا معرفة سبب اختفاء السفن في منطقة "مثلث برمودا" الشهير، وقدموا نظريتهم بعد تجربة عملية تفسر سبب الظواهر الغامضة هناك.



وحسب الموقع، فقد نقلت وسائل إعلام عن العلماء تأكيدهم أن سبب اختفاء السفن يعود إلى الأمواج المحيطية "القاتلة" في مثلث برمودا.وأشارت إلى أن تلك الأمواج يصل ارتفاعها إلى 100 قدم، واكتشفت عام 1997، ويمكن أن تظهر هذه الأمواج المدمرة من العدم، حيث يمكنها إغراق أكبر السفن الموجودة حاليا.العلماء من جامعة Southampton البريطانية، ظهروا بفيلم وثائقي عنوانه The Bermuda Triangle Enigma وعرضته "قناة 5" البريطانية، وقالوا ما ذكروا بأنه منطقي هذه المرة، وهو مسبب تلك الكوارث نوع من الأمواج "المارقة" يسمونها rogue waves.وقالوا إن تلك الأمواج تظهر فجأة، وتستمر دقائق معدودات، وخلالها تدمر أي قارب أو باخرة مبحرة في المكان، "حتى لو كانت سفينة عابرة للمحيطات"، فيبتلعها الماء في الحال.ووصفوا الأمواج بالوحشية، حيث "ارتفاع الواحدة منها قد يصل إلى 30 مترا"، حيث قال الدكتور سيمون بوكسول: "في المحيط الأطلسي، غالبا ما تتقابل ثلاثة أعاصير ضخمة من اتجاهات مختلفة، تشكل ظروفا مثالية لتكوّن (أمواجا قاتلة) قادرة على إغراق أضخم السفن".