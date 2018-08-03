الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة (الوفاء لشهداء القدس)

رام الله - دنيا الوطن

يستعد المواطنون في قطاع غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة التاسعة عشر من مسيرةالعودة الكبرى، والتي تحمل اسم (الوفاء لشهداء القدس).







وقالت الهيئة العليا لمسيرات العودة، إن هذا الإسم أطلق وفاءً لشهداء مدينة القدس المحتلة، وتحديداً الشهيد محمد طارق يوسف، من سكان قرية كوبر شمال رام الله، حيث قام بتنفيذ عملية طعن في مستوطنة آدم الواقعة شمال شرق مدينة القدس الخميس الماضي، أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين.

واعتبرت الهيئة، أن دماء الشهيد يوسف (17عاما)، "جاءت لترد على إجرام المستوطنين، ولتعبر بمسيرات العودة وكسر الحصار محطة مهمة، تربك الاحتلال الذي يحاول الالتفاف على المسيرات، وإحباطها بتصعيد عسكري منظم استهدف مقدرات ومكونات شعبنا الفلسطيني المختلفة".وأكدت الهيئة، أن الاحتلال الإسرائيلي "فشل في محاولاته الهادفة لإبعاد الفلسطينيين عن التمسك بحقهم في العودة إلى الديار والبلاد"، مؤكدة أن "مسيرات العودة مستمرة، ولن تتراجع وستواصل بإصرار على استكمال درب النضال الجماهيري السلمي حتى تحقيق أهداف هذه المسيرات؛ بكسر الحصار والعودة إلى الديار".وأضافت: "لقد آن أوان الحرية وإنهاء الاحتلال ورفع الحصار عن شعبنا في قطاع غزة والقدس، وقرية الخان الأحمر وغيرها من قرى ومدن فلسطين المحتلة"، مؤكدة "فشل الاحتلال أيضا، في فرض معادلة التهدئة مقابل التهدئة".ودعت الهيئة، جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في فعاليات اليوم "رفضا للحصار والإغلاق"، عصر اليوم في مخيمات العودة الخمس المنتشرة بالقرب من الخط العازل شرقي قطاع غزة.