دولي

فريق ترامب يبحث تأجيل طرح (صفقة القرن) لنهاية العام لهذه الأسباب

فريق ترامب يبحث تأجيل طرح (صفقة القرن) لنهاية العام لهذه الأسباب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، إنه بعد الإحباط الذي انتاب المبعوثين الأميركيّين إلى المنطقة لبحث تسوية القضيّة الفلسطينيّة، المعروفة إعلاميًا باسم (صفقة القرن)، بعد زيارتهما للمنطقة العربية، قبل شهرين، تأتي الانتخابات الأميركيّة واحتمال الذهاب لانتخابات في إسرائيل، ليحولا دون الإعلان عن الصّفقة.

وأوضحت الصحيفة، الجمعة، نقلاً عن مصدر وصفته بالمقرّب من البيت الأبيض، أن الإعلان عن الصفقة سيتم تأجيله إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركيّة، المقرّرة في السادس من تشرين ثانٍ/نوفمبر المقبل، بسبب الخشية من احتمال تأثير بنود الصفقة "التي تتطلّب تنازلا إسرائيليًا" على ترشيح نوّاب الحزب الجمهوري.

وأضافت الصحيفة، وفق مصدرها، أنه في حال تقرّر الذهاب إلى انتخاباتٍ في إسرائيل، بعد الأعياد اليهوديّة، فإن الإعلان عن صفقة القرن سيتأجل إلى ما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيليّة المقبلة، بسبب تقديرات الإدارة الأميركيّة بأن نتنياهو لن يتمكّن، خلال فترة الانتخابات، من تبنّي بعض بنود الصفقة، مثل الاعتراف بأبو ديس عاصمةً لفلسطين، خشيةً من أن يخدم ذلك منافسيه في الانتخابات، مثل وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت.

ووفقًا لتقديرات الإدارة الأميركيّة، فإنّ نتنياهو، في فترة الانتخابات، لا يستطيع أن يقول "نعم" لأفكار من هذا القبيل، كما أنّه لا يستطيع قول "لا" لترامب. لذلك، ولتجنّب مواقف كهذه، فإنّ "كافة الأطراف" تفضّل تأجيل الإعلان إلى ما بعد الانتخابات الأميركية والإسرائيليّة.

كما نقلت الصحيفة عن "مصادر عربيّة رفيعة" قولها إنّ صفقة القرن ستتأجل عدّة أشهر، بسبب تقديرات الرّياض والقاهرة بأن الانتخابات الإسرائيليّة ستعقد مطلع ٢٠١٩.

وبغضّ النظر عن الانتخابات الأميركيّة، فإن الصحيفة نقلت عن المصادر العربية، أنّ الأردن ومصر والسعودية طلبت تأجيل الإعلان إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأميركيّة.

طواقم جديدة

وفي السّياق ذاته، كشف وكالة "أسوشييتد برس"، اليوم، الجمعة، أن الإدارة الأميركيّة توسّع طاقمها المكلّف بالشرق الأوسط، استعدادًا للإعلان عن "صفقة القرن".

ووفقًا للوكالة، فإن وكالة الأمن القومي الأميركيّة، التي يرأسها، مستشار الأمن القومي، جون بولتون، توجّهت إلى وكالات أميركيّة أخرى، منها وزارة الدفاع (البنتاغون) والمخابرات، من أجل تجنيد متطوعين للانضمام للطاقم، الذي سيعمل تحت إدارة الثنائي المكلّف "صفقة القرن"، كوشنر وغرينبلات.

ومن ضمن مهام الطاقم تنظيم والتنسيق حول الإعلان عن "صفقة القرن" وكافة المفاوضات المتعلّقة بها.

ويشتمل الطاقم على ٣ وحدات عمل، الأولى مهمتها متابعة التفاصيل السياسيّة والأمنية للصفقة، والثانية للجوانب الاقتصاديّة، فيما ستتخصص الثالثة في التسويق لها إستراتيجيًا في وسائل الإعلام.

وستستمر مدّة عمل الطواقم من ستّة أشهر إلى عام، وفقًا لـ"أسوشييتد برس"، فيما يأتي ذلك وسط أجواء عامّة تفيد بتبدّد الحماسة لدى الولايات المتحدة بخصوص الصفقة، إذ بدأت تطفو على السطح أنباء أنّ السعودية سحبت ملف "صفقة القرن" من وليّ العهد، محمد بن سلمان، بسبب الصورة السلبية للسعوديّة، التي رسمتها تصريحاته بخصوص القدس المحتلة، والقطيعة مع الأردن بسبب سعيه للالتفاف "على دوره التاريخي في القدس".

والشهر الماضي، نقلت الصحيفة ذاتها، عن مسؤولين أميركيين أنّ سبب "الإحباط" الأميركيّ هو الإصرار الفلسطينيّ على مقاطعة جولة المبعوثين الأميركيين للمنطقة، وهما كبير مستشاري الرئيس الأميركيّ وصهره، جاريد كوشنر، ومبعوث الرئيس الأميركي الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات.

خيبة أمل أميركيّة

وحار المسؤولون الأميركيّون، وفقًا للصحيفة، إن كان هناك معنىً للإعلان صفقة القرن في الظروف الرّاهنة، خصوصًا وأنه سيتم إجراء تعديلاتٍ على الطرح الحالي للصّفقة، في أعقاب المباحثات في المنطقة.

ووفقًا للمصادر التي اطلعت على نتائج المباحثات، فإن جزءًا كبيرًا من الصّفقة سيتركّز على تطوير الاقتصاد الفلسطينيّ، وليس على الجوانب السياسيّة فقط.

وواجه المبعثان الأميركيّان، وفقًا للصحيفة، رفضًا لدى القادة العرب لفرض صفقة القرن على القيادة الفلسطينيّة، وأبرزهم الملك الأردني، عبد الله الثاني، الذي وصفت المصادر الأميركيّة موقفه بأنه الأكثر تصلبًا تجاه فرض الصفقة على عباس، ووصف ذلك، خلال أحد الاجتماعات التي أجراها الأسبوع الماضي في واشنطن بأن "كارثي".

أخبار ذات صلة

مجدداً.. المظاهرات تشتعل في إيران وتصل للعاصمة

مجدداً.. المظاهرات تشتعل في إيران وتصل للعاصمة

إيفانكا ترامب: أخالف والدي في هذه القضية

إيفانكا ترامب: أخالف والدي في هذه القضية

شاهد: الكشف عن أسباب اختفاء السفن في (مثلث برمودا)

شاهد: الكشف عن أسباب اختفاء السفن في (مثلث برمودا)

جاسوسة روسية في عرين وزارة الخارجية الأمريكية

جاسوسة روسية في عرين وزارة الخارجية الأمريكية

العثور على جثث ثلاثة أجانب خطفوا في كابل

العثور على جثث ثلاثة أجانب خطفوا في كابل

إطلاق نار في قاعدة جوية بولاية أوهايو الأمريكية

إطلاق نار في قاعدة جوية بولاية أوهايو الأمريكية

معلومات جديدة عن تدخل روسيا بالانتخابات الأميركية

معلومات جديدة عن تدخل روسيا بالانتخابات الأميركية

اشتباكات بين يهود متشددين والشرطة الإسرائيلية في القدس

اشتباكات بين يهود متشددين والشرطة الإسرائيلية في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار

الأوركسترا الوطنية المدرسية تنتصر بألحانها للخان الأحمر

الأوركسترا الوطنية المدرسية تنتصر بألحانها للخان الأحمر

الاعلام الاسرائيلي: حماس تبلغ منظمة لحقوق الانسان بأن منغيستو تلقى فيديو من عائلته

الاعلام الاسرائيلي: حماس تبلغ منظمة لحقوق الانسان بأن منغيستو تلقى فيديو من عائلته

نائب رئيس (الموساد) السابق: قانون القومية تمهيداً لضم الضفة الى إسرائيل

نائب رئيس (الموساد) السابق: قانون القومية تمهيداً لضم الضفة الى إسرائيل

العاهل الاردني: يجب اعادة اطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين استنادا لحل الدولتين

العاهل الاردني: يجب اعادة اطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين استنادا لحل الدولتين

هذا ما قاله عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران لحظة دخوله لغزة

هذا ما قاله عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران لحظة دخوله لغزة

استقبله هنية.. وفد حماس برئاسة العاروري يصل قطاع غزة عبر (معبر رفح البري)

استقبله هنية.. وفد حماس برئاسة العاروري يصل قطاع غزة عبر (معبر رفح البري)

منوعات

كيم كرداشيان تكشف وزنها الحقيقي.. أقل مما تبدو عليه

كيم كرداشيان تكشف وزنها الحقيقي.. أقل مما تبدو عليه

في حوار نادر.. رشدي أباظة يكشف ما يجذبه بالمرأة وولادته أول غلطة في حياته

في حوار نادر.. رشدي أباظة يكشف ما يجذبه بالمرأة وولادته أول غلطة في حياته

وليد فواز &#34;يلطش&#34; طليقته مي سليم بصورة وتعليق صادم.. والجمهور غاضب

وليد فواز "يلطش" طليقته مي سليم بصورة وتعليق صادم.. والجمهور غاضب

لقطات مروعة لما حدث لمايا دياب بسبب &#34;الحنة السوداء&#34;

لقطات مروعة لما حدث لمايا دياب بسبب "الحنة السوداء"

زوج بيرين سات ينشر صورتها بملابس البحر ويُعلق

زوج بيرين سات ينشر صورتها بملابس البحر ويُعلق

استنفار &#34;مغاربي&#34; وغضب عارم بسبب تصوير مسلسل حول جاسوس إسرائيلي

استنفار "مغاربي" وغضب عارم بسبب تصوير مسلسل حول جاسوس إسرائيلي

سؤال وُجه لملكة جمال يستفز جميع من شاهده.. لن تتخيله

سؤال وُجه لملكة جمال يستفز جميع من شاهده.. لن تتخيله

في ظهور نادر لها.. لن تتخيل كيف أصبح شكل عزيزة جلال؟

في ظهور نادر لها.. لن تتخيل كيف أصبح شكل عزيزة جلال؟

بعد الحديث مرة أخرى عن زواجه من مريم سعيد.. رد صادم من فارس كرم

بعد الحديث مرة أخرى عن زواجه من مريم سعيد.. رد صادم من فارس كرم

تامر حسني &#34;يرُدّ اعتبار&#34; زوجته بعد تعرُّضها للإهانة من فتاة سعودية

تامر حسني "يرُدّ اعتبار" زوجته بعد تعرُّضها للإهانة من فتاة سعودية

عربي

الأردن: لسنا مستعدون لإعادة فتح معبر حدودي مع سوريا

الأردن: لسنا مستعدون لإعادة فتح معبر حدودي مع سوريا

إيطاليا تفرج عن وزير في عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي

إيطاليا تفرج عن وزير في عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي

الدفاعات السورية تدمّر &#34;هدفا معاديا&#34; غربي دمشق

الدفاعات السورية تدمّر "هدفا معاديا" غربي دمشق

مصرع نحو 20 شخصا في غارات جوية على مدينة الحديدة اليمنية

مصرع نحو 20 شخصا في غارات جوية على مدينة الحديدة اليمنية